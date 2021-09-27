Arçelik kimin, sahibi kim? Arçelik hangi ülkeye aittir? Neden soruşturma açıldı?

Beyaz eşya üreticisi Arçelik hakkında Rekabet Kurulu soruşturma açılmasına karar verdi. Arçelik'in yanı sıra BSH Ev Aletleri, Gürses Kurumsal Tedarik, LG, Samsung ve SVS Dayanıklı Tüketim Malları da soruşturmadan nasibini aldı. Peki Arçelik kimin, sahibi kim? Arçelik hangi ülkeye aittir? Beyaz eşya ve teknoloji devlerine neden soruşturma açıldı? Rekabet kurulundan yapılan açıklamada bu markaların rekabete aykırı davrandığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı belirtild. İşte detaylar...
ARÇELİK'E NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI?
Beyaz eşya ve teknoloji şirketi Arçelik başta olmak üzere BSH Ev Aletleri, Gürses Kurumsal Tedarik, LG, Samsung ve SVS Dayanıklı Tüketim Mallarına soruşturma açıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Arçelik Pazarlama A.Ş., BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Samsung Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti. ve LG Electronics Ticaret A.Ş. ile bu teşebbüslerin distribütörlerinin, yetkili satıcılara internet satış yasağı getirmek ve/veya yeniden satış fiyatı tespitinde bulunmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.
Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 09.09.2021 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak Arçelik Pazarlama A.Ş., BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş., Gürses Kurumsal Tedarik ve Elektronik Tic. Paz. A.Ş., LG Electronics Tic. A.Ş., Samsung Electronics İstanbul Paz. ve Tic. Ltd. Şti. ve SVS Dayanıklı Tük. Mall. Paz. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında soruşturma açılmasına, 21-42/617-M sayı ile karar verdi. "
ARÇELİK KİMİN, SAHİBİ KİM?
Vehbi Koç ve Lütfi Doruk tarafından Sütlüce'de 1955 yılında kurulan Arçelik, türk beyaz eşya sektörüne ilk adımını 1959'da ilk çamaşır makinesini, 1960'ta ilk buzdolabını üreterek attı.
1968'de Çayırova tesislerine taşındı, 1970'li ve 80'li yıllarda da ürün gamı genişletilerek 1975'te Eskişehir Buzdolabı, 1979'da İzmir Elektrikli Süpürge, 1993 yılında Ankara Bulaşık Makinesi işletmeleri faaliyete geçirildi.
1999 yılında pişirici cihazlar üretimi yapan Ardem şirketi ve aynı yıl Türk Elektrik Endüstrisi A.Ş. ile Atılım ve Gelişim Pazarlama A.Ş. tek tüzel kişilik olarak Arçelik A.Ş. çatısı altında birleştirildi.
2001'den başlayarak, Beko Ticaret tarafından yürütülen Beko markalı ürünlerin yurt içinde pazarlanması ve satışı Arçelik A.Ş. tarafından yürütülmeye başlandı. Üretim ve satış/pazarlama faaliyetlerinin tek elden yönetimini sağlayan yeni organizasyon modeli ile faaliyetlerin eşgüdümlü yürütülmesine ve verimlilik artışına imkân tanıyan bir yapı oluşturuldu.
Arçelik A.Ş., Arçelik, Beko, Altus, Elektra Bregenz, Bloomberg, Arctic, Leisure, Flavel ve Tirolia markaları ile yerel ve uluslararası pazarlarda tüm tüketici segmentlerine hitap edecek bir ürün gamına sahiptir.
Toplam patent başvurusu 300'lü rakamlara ulaşan Arçelik A.Ş., Türkiye'de 1996 yılından bu yana yapılan tüm patent başvurularının %10'una sahiptir. Ayrıca, Avrupa çapında dayanıklı tüketim sektöründe en çok patente sahip ilk dört şirket arasında yer almaktadır.
2004 yılında Avrupa Komisyonu'nun düzenlediği enerji verimliliği konulu yarışmada 900 katılımcı arasında büyük ödülü standart bir A enerji sınıfı modelden %58 daha az enerji harcayan bir buzdolabı ile kazanmıştır.
2008 yılına gelindiğinde Beko Elektronik A.Ş.'nin ticari unvanı Grundig Elektronik A.Ş. olarak değiştirilmiş, bir yıl sonra da Arçelik A.Ş. ile Grundig Elektronik A.Ş. birleşmesi tamamlanmıştır.
Arçelik A.Ş., Temmuz 2011 tarihinde Güney Afrika'nın beyaz eşya üreticisi, Defy Appliances Limited ("Defy") şirketini Franke Holding AG'den satın almak üzere anlaşma imzalamıştır.
2020 yılı itibarıyla 7 ülkede (Türkiye, Romanya, Rusya, Çin, Güney Afrika, Tayland ve Pakistan) 18 üretim tesisi, 11 markasıyla ((Arçelik, Beko, Grundig, Blomberg, Elektrabregenz, Arctic, Leisure, Flavel, Defy, Altus ve Dawlance)) birlikte 145'ten fazla ülkede ürün ve hizmet ağına sahiptir.
ARÇELİK ALT MARKALARI NELERDİR?
Arçelik alt markaları şu şekilde;
Beko,
Grundig,
Blomberg,
Elektrabregenz,
Arctic,
Leisure,
Flavel,
Altus,
Defy,
Dawlance