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    • Yaşam
    • 12.07.2021 16:17
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    • 12.07.2021 16:25
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    İstanbul'da saadet zinciri şoku! Paralarla Ferrari aldı! Mağdurlar SAS Holding binasına akın etti

    İstanbul Ataşehir'deki SAS Holding binasının önünde toplanan bir grup, paralarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı. Yaklaşık 40 kişi binanın önünde toplanırken, toplam mağdur sayının 13 bin 105 olduğu öğrenildi.

    Mağdurlar holding binasına akın etti! Saadet zinciri şoku

    Ataşehir'de bulunan SAS Holding'in önünde toplanan bir grup, paralarını alamadıklarını ileri sürerek eylem yaptı. SAS Holding önünde yaklaşık bir ay önce, şirket yöneticisi Sibel Koçan'ı başından vurulup öldürülerek, içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantanın gasp edilmesinin ardından yine şirket yöneticisi olan eski eşi Süleyman Aydın da Ataşehir'deki bir rezidansın 32'nci katındaki dairesinden atlayarak yaşamına son vermişti. Olayın ardından holding ile ilgili saadet zinciri iddialarında bulunuldu.



    Bugün ise yaklaşık 40 kişi holding binası önünde toplanarak eylem yaptı. Eylem yapan grupta bulunan pazarcı Ahmet Zengin, "Bundan 1 sene önce 200 bin lira para yatırdım bu holdinge. 'Kazandırıyor, kazanıyoruz siz de gelin kazanın' diyorlardı. İşyerimi sattım, arabamı sattım. Ben pazarcıyım. Bir lira bir lira para toplayan bir adamım. Geldim varımı, yoğumu bu şirkete yatırdım" şeklinde konuştu.



    Erkan Uzman ise, "Ben de pazarımı sattım, arabamı sattım, evimi sattım ve Haziran'ın 10'unda 500 bin lira para yatırdım. 5 gün sonra da bu olaylar oldu. Haziran'ın 10'unde ben 500 bin lira para yatırıyorum, Haziran'ın 15'inde böyle olaylar oldu. 13 bin 105 kişi mağdur oldu. Şu an bir muhatap yok. İzmir'e cenazeye gittik, insani olarak. Bize 'İstanbul'da açıklama yapacağız' denildi. Ama şu an kimseye ulaşılamıyor" ifadelerini kullandı.

    Eylem yapan grup, şirket yöneticilerine de tepki gösterdi. Lüks otomobille çekilen görüntüleri ve yapılan yemek programlarını gösteren mağdurlar, bugün suç duyurusunda bulunacaklarını belirttiler.

        NE OLMUŞTU?
        Para yatıran kişi sayısı 13 bin 105. Bu kişilerden toplanan paranın miktarı ise 600 milyon seviyesinde. Sistemin çığ gibi büyümesi, yüksek kâr payı vaat etmesi sayesinde oldu. SAS Holding'e para yatıran kişilere aylık ödenen kâr payı yüzde 10 oldu. 100 bin lira yatıran kişi, aylık 10 bin TL ödeme aldı. Benzer yöntemle işleyen sistemlerde olduğu gibi ilk aylarda ödemeler düzenli yapıldı.

        KREDİ ÇEKTİ SİSTEME GİRDİ
        Ödemelerin düzenli yapıldığını gören kişi, yatırdığı tutarın daha fazlasını yatırmaya başladı. Amaç daha fazla kazanmaktı. 30 yaşındaki Metin G. bu kişilerden biri. Metin G., İstanbul'da bir marketin kasap reyonunda çalışıyor. G., sisteme ilk olarak geçen aralık ayında 45 bin TL yatırdı. Aylık 4.500 lirasını Ocak 2021'de almaya başladı. 45 bin liralık ilk 'yatırımı' bankadan kredi çekerek yapan G., ödemelerin düzenli olduğunu görünce nisan ayında 70 bin lira daha kredi çekti. G.'nin hayali, toplam 115 bin liralık yatırımı ile aylık 10-11 bin lira kâr payı elde etmekti. Haziranda 11 bin liraya yakın bir kâr payı alan G.'nin planı, işlenen cinayet ve sonrasında yaşanan intihar sonrası alt üst oldu. G. şimdilerde, aylık 6.500 liralık kredi taksit ödemesini nasıl yapacağını düşünüyor.

        SIRA BEKLEDİM
        Sisteme para yatıranlara ilişkin ulaşılan bilgiler ise çok çarpıcı. Yüklü miktarda para yatıran ancak adının yazılmasını istemeyen bir kaynak şunları anlattı: "Şirketin Ataşehir'deki merkezine parayı elden götürdüm. Gittiğimde bir saat sıra bekledim. Bildiğiniz kuyruk vardı. Binanın alt katında, bankalarda olduğu gibi 4-5 ayrı vezne vardı. Sırada, benim gibi bekleyen doktor, polis, uzman çavuşlar da vardı. Kimler para yatırmadı ki! Taksi plakasını 1,2 milyon liraya satıp giren var... Yine pazar tezgahlarını 700-800 bin liraya satıp giren oldu. Dükkânını ve otomobilini satıp buraya para yatıran var. Durumu çok iyi olup da tüm varlığını buraya kaptıran ve şimdilerde iş arayan bir sürü kişi var. Kredi çekip giren binlerce kişi var..." Bir dönem, Galatasaray'da top koşturan M. K. de sisteme para yatıran isimlerden biri. Avukat Cesim Parlak, bir çok mağdurun kendisine ulaştığını "Yuvası dağılma noktasına gelen çok insan var"

        MARKETTE REYONCUYDU FERRARI ALDI
        Diğer tüm saadet zincirlerinde olduğu gibi SAS Holding'de de kurucu isimlerin yanı sıra yönetim kademesinde bulunan isimler en çok kazananlar oldu. Ulaşılan bilgilere göre, 7 isim, binlerce kişinin sisteme para yatırmasını sağladı. Bu kişiler "milyonerler grubu" olarak anılıyor. Aylık kazançları 800 bin TL ile 1 milyon TL arasında değişiyor.

        Mahmut B., Mehmet İ., Erhan K., Metin A., Abduldakir O., Ökkeş K. ve Nurullah K.'den oluşan ekibin, her biri 1 milyon lira değerinde olan lüks otomobillerle çektirdiği fotoğraflar soruşturma dosyasına girdi. Bundan 4 yıl öncesine kadar bir market zincirinde reyon görevlisi olan Mahmut B., geçen ay, üyelerin bulunduğu WhatsApp grubuna, 2 milyon lira değeri olan bir Ferrari California marka araç aldığını yazmıştı.
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