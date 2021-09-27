Televizyondan telefona, bilgisayardan beyaz eşyaya bir çok ürün üreten Samsung'a Rekabet Kurulu tarafından soruşturma açılmasına karar verildi. Türkiye'de en çok kullanılan markalar arasında yer alan Samsung'a neden soruşturma açıldığı, markanın kime ait olduğu, nerede üretildiği merak konusu oldu. Peki Samsung kimin, sahibi kim? Samsung hangi ülkenin markası, nerede üretiliyor? İşte reklamcılık, teknolojisi hizmetleri, eğlence gibi pek çok alanda faaliyet gösteren Samsung şirketi hakkında detaylar...
SAMSUNG KİMİN, SAHİBİ KİM, HANGİ ÜLKENİN MARKASI?
Samsung Güney Kore markasıdır. Kurucusu da Lee Byung-Chul'dir. 1938 yılında kurulan merkezi Seul olan dünyaca ünlü şirket reklamcılık, finansal hizmetler, bilgi ve iletişim teknolojisi hizmetleri, inşaat, eğlence, tıbbi hizmetler ve perakende hizmetleri olmak üzere birçok alanda faaliyet gösteriyor.
SAMSUNG NEREDE ÜRETİLİYOR?
Marka başta Güney Kore olmak üzere bir çok ülkede üretim yapmaktadır.
SAMSUNG İSMİNİN ANLAMI NEDİR?
Korece isminin manası 3 yıldız anlamına gelmektedir. Üç yıldız "büyük, güçlü ve sınırsız" kelimelerini temsil etmektedir. Firma öncelikle yakın ülkelerde daha sonra tüm dünyada faaliyete başlamıştır.
LEE BYUNG CHUL KİMDİR?
12 Şubat 1910'da zengin bir toprak sahibi ailenin oğlu olarak doğan Lee Byung-chul, Tokyo'daki Waseda Üniversitesi'nde derecesini tamamlamadan ayrıldı.
1938 yılında Daegu'da, Samsung'un öncüsü olan Samsung Trading Co adını verdiği bir nakliye şirketi açtı.
1945 yılında Samsung, tüm Kore'ye ve diğer ülkelere mal taşımaya başladı. Şirket 1947 yılında Seul'de kuruldu. 1950'de Kore Savaşı başladığında en büyük on ticaret şirketinden biri olarak biliniyordu.
Seul'ün Kuzey Kore birlikleri tarafından işgal edilmesi üzerine Lee, işini Busan'a taşımak zorunda kaldı. ABD birliklerinin ve teçhizatının gelecek yıl ve savaşın yarısında Busan'a devasa girişi Lee'nin kamyon şirketi için çok faydalı oldu.
1961'de, Park Chung-hee 16 Mayıs darbesi ile iktidarı ele geçirdiğinde Lee Japonya'daydı ve bir süre Güney Kore'ye dönmedi. Sonunda hükûmetle anlaşan Lee geri döndü, ancak sahip olduğu bankaların kontrolünü bırakmak ve Park hükûmetinin ekonomik direktiflerini takip etmek zorunda kaldı.
Ağustos 1961'de Lee Byung-chul önderliğinde Kore Endüstrileri Federasyonu kuruldu. Ofisten geçen her çalışan için asil bir lider olarak bilinmekteydi.
Hayatın ilerleyen dönemlerinde Lee Byung-chul, bu kurumun başkanlığını yaptı ve ülkenin en zengin kişisi olarak biliniyordu.
Lee Byung-chul, 19 Kasım 1987 tarihinde öldü. Kendisinden sonra Samsung'un başına oğlu Lee Kun-hee geçti.
Ölümünden sonra mülkü (Ho-Am) turlar için halka açıldı. Kore sanatı koleksiyonu, ülkenin en büyük özel koleksiyonlarından biri olarak kabul edilir ve Kore hükûmeti tarafından "Ulusal Hazineler" olarak adlandırılan bir dizi sanat eserine sahiptir.
Samsung'un yönetim kurulu başkanı Lee Kun-hee de 2020 yılında hayatını kaybetti. Babasından 1987 yılında şirekti devralan Lee Kun-hee 2014 yılında da kalp krizi geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı.