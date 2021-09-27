Samsung kimin, sahibi kim? Samsung hangi ülkenin markası, nerede üretiliyor?

SAMSUNG NEREDE ÜRETİLİYOR?

Marka başta Güney Kore olmak üzere bir çok ülkede üretim yapmaktadır.

SAMSUNG İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Korece isminin manası 3 yıldız anlamına gelmektedir. Üç yıldız "büyük, güçlü ve sınırsız" kelimelerini temsil etmektedir. Firma öncelikle yakın ülkelerde daha sonra tüm dünyada faaliyete başlamıştır.

LEE BYUNG CHUL KİMDİR?

12 Şubat 1910'da zengin bir toprak sahibi ailenin oğlu olarak doğan Lee Byung-chul, Tokyo'daki Waseda Üniversitesi'nde derecesini tamamlamadan ayrıldı.

1938 yılında Daegu'da, Samsung'un öncüsü olan Samsung Trading Co adını verdiği bir nakliye şirketi açtı.

1945 yılında Samsung, tüm Kore'ye ve diğer ülkelere mal taşımaya başladı. Şirket 1947 yılında Seul'de kuruldu. 1950'de Kore Savaşı başladığında en büyük on ticaret şirketinden biri olarak biliniyordu.

Seul'ün Kuzey Kore birlikleri tarafından işgal edilmesi üzerine Lee, işini Busan'a taşımak zorunda kaldı. ABD birliklerinin ve teçhizatının gelecek yıl ve savaşın yarısında Busan'a devasa girişi Lee'nin kamyon şirketi için çok faydalı oldu.

1961'de, Park Chung-hee 16 Mayıs darbesi ile iktidarı ele geçirdiğinde Lee Japonya'daydı ve bir süre Güney Kore'ye dönmedi. Sonunda hükûmetle anlaşan Lee geri döndü, ancak sahip olduğu bankaların kontrolünü bırakmak ve Park hükûmetinin ekonomik direktiflerini takip etmek zorunda kaldı.

Ağustos 1961'de Lee Byung-chul önderliğinde Kore Endüstrileri Federasyonu kuruldu. Ofisten geçen her çalışan için asil bir lider olarak bilinmekteydi.