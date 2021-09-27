Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD'ye terör örgütü tepkisi: YPG tam anlamıyla PKK'nın kendisidir





"EN SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR DA FAALİYETLERİMİZ DEVAM EDECEK"

Terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini ifade eden Akar, "Başta Irak ve Suriye olmak üzere faaliyetlerimizi tüm komşularımızın sınır güvenliğine, egemenlik haklarına saygılı olarak yerine getiriyoruz. Ancak her zaman söylediğimiz gibi vatanımızın, sınırlarımızın ve milletimizin güvenliği bizim için çok önemli. Bu nedenle Silahlı Kuvvetleri olarak bize verilen görevi yerine getirebilmek için artan bir şiddet ve tempoda, taarruzi ruhla terörle mücadelemizi sürdürüyoruz. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da faaliyetlerimiz devam edecek" dedi.

"YPG TAM ANLAMIYLA PKK'NIN KENDİSİDİR"

Terör örgütü PKK ve YPG arasında bir fark olmadığını vurgulayan Akar, "YPG tam anlamıyla PKK'nın kendisidir. İkisinin de terör örgütü olduğu, bununla ilgili sayısız delil ve görüntü olduğu da herkes tarafından bilinmektedir. Fakat ABD'li müttefiklerimizin, müttefiklik ruhuna yakışmayacak şekilde bunlara silah, mühimmat, araç gereç desteği sağladığını esefle görüyoruz. Başta silah, mühimmat olmak üzere verilen desteğin sonlandırılması için de her seviyede girişimlerde bulunmaya devam ediyoruz" diye konuştu.



"SON ZAMANLARDA ÖZELLİKLE HAVA TAARRUZLARINDA BİR ARTIŞ OLDU"

Türkiye'ye yönelik tehdit, tehlike teşkil eden Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör ve teröristlerle mücadelenin süreceğini aktaran Akar, Türkiye ve Rusya arasındaki mutabakatı hatırlattı.