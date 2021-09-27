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    • 27.09.2021 09:41
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    Pandemi bildirisi sonrası görevden alınan eski Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut'un babası Kovid-19'a yenildi

    Esenlik Bildirisi’yle Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun pandemi tedbirlerini eleştirdiği için görevden uzaklaştırılan Şanlıurfa‘nın Viranşehir ilçesinde Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören babası Muammer Akbulut (65), tedavi gördüğü Bursa Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti. Akbulut'un cenazesi İnegöl ilçesinde defnedildi. Akbulut aşıya da karşıydı. Haberin detayları...

    İHA
    Eyüp Akbulut’un babası Kovid-19’a yenildi

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yasakların hukuka aykırı, aşıların ise sağlığa zararlı olduğunu ileri sürerek bunlara karşı re'sen soruşturma açtığını duyuran Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut görevinden uzaklaştırılmıştı.

    Youtube üzerinden 28 dakikalık bir video yayınlayan ve Esenlik Bildirisi'yle pandemi tedbirlerini eleştiren Eyüp Akbulut, çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

    Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu, Akbulut'un geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

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        Haberler Güncel Pandemi bildirisi sonrası görevden alınan eski Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut'un babası Kovid-19'a yenildi
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