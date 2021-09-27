Pandemi bildirisi sonrası görevden alınan eski Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut'un babası Kovid-19'a yenildi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yasakların hukuka aykırı, aşıların ise sağlığa zararlı olduğunu ileri sürerek bunlara karşı re'sen soruşturma açtığını duyuran Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut görevinden uzaklaştırılmıştı.
Youtube üzerinden 28 dakikalık bir video yayınlayan ve Esenlik Bildirisi'yle pandemi tedbirlerini eleştiren Eyüp Akbulut, çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.
Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu, Akbulut'un geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.
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