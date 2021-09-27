İOKBS PYBS bursluluk sınav sonuçları nereden öğrenilir? 2021 İOKBS PYBS sınav sonuçları öğrenme ekranı TC ile giriş!

Ortaokul ve lise öğrencileri 5 Eylül tarihinde oluşturulan İOKBS bursluluk imtihanı neticelerine odaklandı. İOKBS PYBS bursluluk imtihan neticesi sorgulama ekranı, imtihana katılım gerçekleştiren öğrencilerin bilhassa son saatlerde merakla araştırdığı konulardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, imtihan neticelerinin 28 Eylül Salı günü açıklanacağını duyurmuştu. meb.gov.tr 2021 İOKBS PYBS imtihan neticeleri öğrenme ekranı TC ile giriş ile ilgili merak edilen bütün verileri haberimizde kapsamlı bir şekilde derledik.
İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulan sınav takvimine göre, İOKBS bursluluk sınavının sonuçları 28 Eylül Salı günü açıkldı.
İOKBS SONUÇLARINA BU LİNK ÜZERİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ
İşte sınava dair tüm detaylar;
BURSLAR NE ZAMAN YATIRILACAK?
Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.
İOKBS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.
b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.