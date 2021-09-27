Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.09.2021 16:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.09.2021 16:59
    ABONE OL

    SVS kimin, sahibi kimdir? SVS Elektronik hangi ülkenin markası? SVS Elektronik nerede üretiliyor?

    Bugün Rekabet Kurulu tarafından 6 şirket hakkında önemli bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada 6 şirketin hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdığı ifade edildi. Bu şirketler arasında yer alan SVS Elektronik'in sahibi ve hangi ülkenin markası olduğu bilgileri merak konusu oluyor. Peki, SVS kimin, sahibi kimdir? SVS Elektronik hangi ülkenin markası? SVS Elektronik nerede üretiliyor? İşte merak edilenler...

    SVS kimin, sahibi kimdir?

    Rekabet Kurulu, bazı dayanıklı tüketim malı firmalarına soruşturma açıldığı duyurdu ve bu şirketlere dair bilgiler merak ediliyor. Arçelik, BSH Ev Aletleri, Gürses Kurumsal Tedarik, SVS Dayanıklı Tüketim Malları, LG ve Samsung hakkında alınan bu kararın ardından şirketlerin sahibinin kim olduğu ve hangi ülkede üretildiği gibi bilgiler sık sık araştırılmaya başlandı. Peki, SVS kimin, sahibi kimdir? SVS Elektronik hangi ülkenin markası? SVS Elektronik nerede üretiliyor? İşte bilgiler

    SVS KİMİN, SAHİBİ KİMDİR?

    SVS Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama ve Ticaret Ltd.Şti hakkında internette herhangi bir bilgi bulunmuyor.

    İşte haberin detayları;

    REKABET KURULU BAZI DAYANIKLI TÜKETİM MALI FİRMALARINA SORUŞTURMA AÇTI

    Rekabet Kurulu, Arçelik, BSH Ev Aletleri, Gürses Kurumsal Tedarik, LG, Samsung ve SVS Dayanıklı Tüketim Malları hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

    Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Arçelik Pazarlama AŞ, BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ, Samsung Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti. ve LG Electronics Ticaret AŞ ile bu teşebbüslerin distribütörlerinin, yetkili satıcılara internet satış yasağı getirmek veya yeniden satış fiyatı tespitinde bulunmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma Kurulca karara bağlandı.

    Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak kanunun ilgili maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak söz konusu teşebbüslerin yanı sıra Gürses Kurumsal Tedarik ve Elektronik Tic. Paz. AŞ ile SVS Dayanıklı Tüketim Malları Paz. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında da soruşturma açılmasına karar verdi.

        Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma kararlarının, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin kanunu ihlal ettikleri, kanun kapsamında ceza yaptırımıyla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanmaması gerekiyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bebeğini canlı canlı gömen annenin şoke eden ifadesi
        Haberler Güncel SVS kimin, sahibi kimdir? SVS Elektronik hangi ülkenin markası? SVS Elektronik nerede üretiliyor?
            SON DAKİKA