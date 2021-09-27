Rekabet Kurulu, bazı dayanıklı tüketim malı firmalarına soruşturma açıldığı duyurdu ve bu şirketlere dair bilgiler merak ediliyor. Arçelik, BSH Ev Aletleri, Gürses Kurumsal Tedarik, SVS Dayanıklı Tüketim Malları, LG ve Samsung hakkında alınan bu kararın ardından şirketlerin sahibinin kim olduğu ve hangi ülkede üretildiği gibi bilgiler sık sık araştırılmaya başlandı. Peki, SVS kimin, sahibi kimdir? SVS Elektronik hangi ülkenin markası? SVS Elektronik nerede üretiliyor? İşte bilgiler
SVS KİMİN, SAHİBİ KİMDİR?
SVS Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama ve Ticaret Ltd.Şti hakkında internette herhangi bir bilgi bulunmuyor.
İşte haberin detayları;
REKABET KURULU BAZI DAYANIKLI TÜKETİM MALI FİRMALARINA SORUŞTURMA AÇTI
Rekabet Kurulu, Arçelik, BSH Ev Aletleri, Gürses Kurumsal Tedarik, LG, Samsung ve SVS Dayanıklı Tüketim Malları hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Arçelik Pazarlama AŞ, BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ, Samsung Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti. ve LG Electronics Ticaret AŞ ile bu teşebbüslerin distribütörlerinin, yetkili satıcılara internet satış yasağı getirmek veya yeniden satış fiyatı tespitinde bulunmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma Kurulca karara bağlandı.
Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak kanunun ilgili maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak söz konusu teşebbüslerin yanı sıra Gürses Kurumsal Tedarik ve Elektronik Tic. Paz. AŞ ile SVS Dayanıklı Tüketim Malları Paz. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında da soruşturma açılmasına karar verdi.