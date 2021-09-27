Rekabet Kurulu, bazı dayanıklı tüketim malı firmalarına soruşturma açıldığı duyurdu ve bu şirketlere dair bilgiler merak ediliyor. Arçelik, BSH Ev Aletleri, Gürses Kurumsal Tedarik, SVS Dayanıklı Tüketim Malları, LG ve Samsung hakkında alınan bu kararın ardından şirketlerin sahibinin kim olduğu ve hangi ülkede üretildiği gibi bilgiler sık sık araştırılmaya başlandı. Peki, SVS kimin, sahibi kimdir? SVS Elektronik hangi ülkenin markası? SVS Elektronik nerede üretiliyor? İşte bilgiler

SVS KİMİN, SAHİBİ KİMDİR?

SVS Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama ve Ticaret Ltd.Şti hakkında internette herhangi bir bilgi bulunmuyor.

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