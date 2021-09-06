CHP ve yandaşlarının bu haftaki yalanları! 30 Ağustos-5 Eylül

HAFTANIN YALANLARI 7

Yalan: CHP'li Sezgin Tanrıkulu, İstanbul'da 2021 deprem bütçesi için 800 bin lira kaynak ayrıldığını iddia etti

Gerçek: 800 bin liranın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'daki hizmet binaları için ayrıldığı öğrenildi