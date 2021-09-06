CHP ve yandaşlarının bu haftaki yalanları! 30 Ağustos-5 Eylül
Yalan terörünün Türkiye'deki en büyük temsilcisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun başında bulunduğu CHP ve yandaşları her hafta olduğu gibi bu haftada yalanlara devam etti. Fatih Altaylı Kadın Voleybol Takımı'nın galibiyetinin ardından İzmir Marşı'nın TRT tarafından sansürlendiği yalanını söyledi. Fatih Portakal, Muğla Bodrum'daki Kargı koyunun imara açılacağ yalanını ortaya attı. CHP'li Sezgin Tanrıkulu da İstanbul'da 2021 yılında deprem bütçesi için 800 bin lira ayrıldığını iddia etti. İşte o yalanlar ve gerçekler...
HAFTANIN YALANLARI 2
Yalan: Fatih Altaylı: Milli Kadın Voleybol Takımı'nın İzmir Marşı ile sevinç yaşadığı anlar TRT tarafından sansürlendi
Gerçek: TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, görüntülerin Bulgaristan'daki yayıncı kuruluştan sağlandığını maç sonunda İzmir Marşı çalındığını açıkladı
HAFTANIN YALANLARI 4
Yalan: Fatih Portakal, Muğla Bodrum'da bulunan Kargılı koyunun imara açılacağını iddia etti.
Gerçek: Fatih Portakal'ın iddialarını yalanlayan Orman Genel Müdürlüğü, söz konusu bölgeye lavanta fidanı dikileceğini açıkladı.
HAFTANIN YALANLARI 5
Yalan: Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Ağustos'ta "Akdeniz havzası için uluslararası bir iş birliği yapmamız lazım. Emin olun akıllarına bile gelmez" dedi
Gerçek: Bakan Bekir Pakdemirli'nin 5 Ağustos'ta Akdeniz Orman Yangınları Birliği'nin kurulacağını açıkladığı ortaya çıktı
HAFTANIN YALANLARI 7
Yalan: CHP'li Sezgin Tanrıkulu, İstanbul'da 2021 deprem bütçesi için 800 bin lira kaynak ayrıldığını iddia etti
Gerçek: 800 bin liranın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'daki hizmet binaları için ayrıldığı öğrenildi