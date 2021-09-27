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    • 27.09.2021 21:57
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    Ersin Tatar'dan Kıbrıs'ta iki devletli çözüme 'hayır' diyen Anastasiadis'e tepki: Kimse 60 yıllık devletinden vazgeçmez

    Kıbrıs'ta çözümün önünde engel olan Rum yönetimini yine tavrını belli etti. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, Kıbrıs'ta iki devletli çözüme ''açık olmadıklarını'' söyledi. Anastasiadis'in ifadelerine cevap veren KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "60 yıldır Kıbrıs'ta iki devlet var, Kıbrıs'ın kuzeyindeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti Devletidir, 60 yıldır vardır, bu saatten sonra kimse 60 yıllık devletinden vazgeçmez.'" ifadelerini kullandı.

    Ersin Tatar’dan Kıbrıs’ta iki devletli çözüme ’hayır’ diyen Anastasiadis’e tepki: Kimse 60 yıllık devletinden vazgeçmez

    Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile üçlü görüşme öncesi BM Genel Merkezi'ne giriş yaparken gazetecilerin sorusunu yanıtladı.

    İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME 'HAYIR' CEVABI
    ''Kıbrıs'ta iki devletli çözüme açık mısınız?'' sorusu üzerine Anastasiadis, "Hayır. Ben iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyona açığım." yanıtını verdi.

    ERSİN TATAR'DAN YANIT
    KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise, BM Genel Merkezi'ne giriş yaparken, Rum liderin iki devletli çözümü reddeden açıklamasının sorulması üzerine, şunları söyledi:

        "60 YILDIR KIBRIS'TA İKİ DEVLET VAR"
        ''Bizim zaten devletimiz 60 yıldır var, iki devlet zaten Kıbrıs'ta ve Kıbrıs'ın gerçekleri. 60 yıldır Kıbrıs'ta iki devlet var, Kıbrıs'ın kuzeyindeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti Devletidir, 60 yıldır vardır, bu saatten sonra kimse 60 yıllık devletinden vazgeçmez.''

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