Ersin Tatar’dan Kıbrıs’ta iki devletli çözüme ’hayır’ diyen Anastasiadis’e tepki: Kimse 60 yıllık devletinden vazgeçmez

"60 YILDIR KIBRIS'TA İKİ DEVLET VAR"

''Bizim zaten devletimiz 60 yıldır var, iki devlet zaten Kıbrıs'ta ve Kıbrıs'ın gerçekleri. 60 yıldır Kıbrıs'ta iki devlet var, Kıbrıs'ın kuzeyindeki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti Devletidir, 60 yıldır vardır, bu saatten sonra kimse 60 yıllık devletinden vazgeçmez.''

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