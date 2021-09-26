Merkür retrosu nedir? Merkür retrosu ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? 27 Eylül 2021 Merkür retrosu burçlara etkisi! Yay, Terazi, Akrep, Oğlak...

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ BURÇLARINI MERKÜR RETROSUNDA NELER BEKLİYOR?

Koç burçları Merkür retrosu döneminde ilişkilerinde ve ortaklıklarında meydana gelebilecek yanlış anlaşılmalara dikkat etmeliler. İletişim kazalarına çok sık rastlayabilirler. Yanlış kişiye yanlış mesajı atma olayı bu dönemde Koç burçlarının başına gelebilir. Ayrıca geçmişten birileri onlarla iletişim kurmak isteyebilir.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA BURÇLARINI MERKÜR RETROSUNDA NELER BEKLİYOR?

Boğa burçları Merkür retrosunda kaydedilmeyen dosyalar, yanlış kişiye atılan mesajlar ve yanlış anlaşılmalar gibi sorunlarla karşı karşıya kalabilir. O yüzden bu dönemde her şeyi iki üç kere kontrol etmeliler.

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER BURÇLARINI MERKÜR RETROSUNDA NELER BEKLİYOR?

İkizler burçlarının Merkür retrosunda gündemleri eski sevgilileri olacak. Eski sevgilileri geri dönmek için can atabilir, bir şekilde karşılarına çıkabilir. Aynı zamanda tesadüfen karşılaşmaları da çok olası. Hayatında biri olan İkizler burçları bu dönemde iletişim sıkıntıları çekebilir. Mesajları atarken de okurken de dikkatli olmalılar.