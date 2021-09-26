Merkür retrosu nedir? Merkür retrosu ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? 27 Eylül 2021 Merkür retrosu burçlara etkisi! Yay, Terazi, Akrep, Oğlak...

Astroloji gündemini takip edenler Merkür retrosu hakkında araştırmalara başladı. Bu senenin son Merkür retrosu Terazi burcunda olacak. Bu süreç bazı burçlarda olumlu olumsuz etkiler bırakabiliyor. Astrologlara göre, yılın son Merkür retrosunda iletişim kopuklukları, eski ilişkilerin yeniden gündeme gelmesi gibi durumların olacağı ileri sürülüyor. Peki, Merkür retosu Balık, Yay, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Terazi burçlarını nasıl etkileyecek? Merkür retrosu ne zaman başlıyor? İşte konu hakkında tüm detaylar!
MERKÜR RETROSU NEDİR?
Merkür astrolojide zamanı, iletişim araçlarını, yolculuğu, haberciliği temsil eder. Merkür'ün retro hareketinde zaman kavramı yavaşlayacak. Adını mitolojide Roma'nın haberci tanrısı Hermes, nam-ı diğer Merkür'den alan, aklı, iletişimi, ifade ve düşünce gücünü simgeleyen gezegen geri gittiğinde başlayan Merkür Retrosu başladı.
29 Mayıs'ta İkizler burcunda geri hareketine başlayan Merkür, başta iletişim, elektronik eşya, seyahat ve eğitim konularında aksaklıklara neden olabilir. Bu süreçte kariyer ya da ilişkilerde yeni adım atmamakta fayda var.
MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BİTECEK, BURÇLARI NASIL ETKİLEYECEK?
Yılın son Merkür retrosu 27 Eylül – 19 Ekim günleri arasında Terazi burcunda gerçekleşiyor. Durağan seyri 26-27 Eylül'de olacak Merkür retrosunun diğer durağan seyri ise 17 ve 19 Ekim'de gerçekleşecek. Alem'in haberine göre, bu tarihlerde her burç için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Merkür retrosu özünde zihnimizin biraz bulanması, biraz da iletişim kopukluğu yaşamamız anlamına geliyor. Bu dönemde eski sevgililer kapıya gelebilir. İkinci bir şansı vermeden önce gerekli dersleri alıp almadığına iyi bakmalısınız.
Eğer gerekli sınavları geçmişse bir şans verebilirsiniz ancak yine de Merkür retrosunun bitmesini beklemenizde fayda var. Ayrıca Merkür retrosu döneminde iletişim kazaları da yaşanabilir. Bu dönemde arkadaşınıza atmanız gereken mesajları patronunuza atabilirsiniz. O yüzden bu dönemde göndereceğiniz her mesajı iki veya üç kere kontrol etmelisiniz. Aynı şekilde dökümanları ve dosyaları da birkaç kere kontrol edip kayıt edin çünkü emekleriniz boşa gidebilir. Merkür retrosu döneminde aldığınız teknolojik eşyalardan pek fayda sağlayamayabilirsiniz, çok sık bozulabilirler. Yine bu dönemde sözleşmelere imza atarken de beklemekte fayda var. Ama çok iyi bir teklifi aldıysanız ve beklemekte istemiyorsanız anlaşmaları detaylıca kontrol etmeden imza atmamalısınız. Ancak bu dönemde düğünleri mutlaka ertelemelisiniz.