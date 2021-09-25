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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Aşı dozu sayısında dünyada 7'nci sıradayız

    Son dakika haberleri... Türkiye'nin koronavirüse karşı sürdürdüğü aşılama çalışmaları başarıyla sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Kovid-19'a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında, dünyada 7'nci sırada olduğunu açıkladı. Türkiye nüfusu bize yakın ve aşı üreticisi olan Almanya’yı da geride bıraktı.

    Aşı dozu sayısında dünyada 7’nci sıradayız

    Türkiye'nin koronavirüse karşı sürdürdüğü aşılama çalışmaları başarıyla sürüyor.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Covid-19'a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında, dünyada 7'nci sırada olduğunu açıkladı.

    ALMANYA GERİDE KALDI
    Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19'a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında, nüfusu bize yakın ve aşı üreticisi olan Almanya'yı da geride bıraktık. Tüm dünyada 7'nci sıradayız. Türkiye'den önceki ilk 6 sırada, aşı üreticisi Çin ve ABD ile çok yüksek nüfuslu ülkeler var" dedi.

    TOPLAM KAÇ KİŞİ AŞILANDI?
    Türkiye'de toplam toplam yapılan aşı sayısı 107.625.480 olurken 1.Doz uygulanan kişi sayısı 53.386.400 2.doz uygulanan kişi sayısı ise 43.429.439 oldu.

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