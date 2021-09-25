Prof. Dr. Aziz Sancar'dan Nobel'lik ders: İnatçı olacaksınız

Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar, Gebze'de geleceğin parlak beyinleri ile bir araya geldi.
"Bir işte en iyi olmak için ne gerekiyor" sorusuna şöyle cevap verdi: Bazen yenilir, bazen yeneriz. Her şeyi başaracağım diye bir şey yok. İnatçı olacaksınız. Bütün enerjinizi vereceksiniz. Bu da fedakarlık ister. Sabaha kadar çalışabilirsiniz, hanım evde bekler. Dengeyi kurmak gerek. Ben çok milliyetçiyim. Ne zaman strese girsem bu beni motive eder.
Prof. Dr. Sancar, "Piri Reis dünya haritasını, ben de DNA onarım haritasını yaptım" diye konuştu.
NOBELLİK ZİYARET
Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Türkiye'ye geldi. Dün Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST'i ziyaret etti. Gelecek Nobellerin TEKNOFEST'ten çıkabileceğini söyleyen Prof. Dr. Sancar, "Cumhurbaşkanımız bana çok değer veriyor. Bütün etkinliklere davet ediyor.