Prof. Dr. Aziz Sancar'dan Nobel'lik ders: İnatçı olacaksınız

Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar, Gebze'de geleceğin parlak beyinleri ile bir araya geldi.

"Bir işte en iyi olmak için ne gerekiyor" sorusuna şöyle cevap verdi: Bazen yenilir, bazen yeneriz. Her şeyi başaracağım diye bir şey yok. İnatçı olacaksınız. Bütün enerjinizi vereceksiniz. Bu da fedakarlık ister. Sabaha kadar çalışabilirsiniz, hanım evde bekler. Dengeyi kurmak gerek. Ben çok milliyetçiyim. Ne zaman strese girsem bu beni motive eder.