MSB duyurdu: Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde bir üs bölgemizde ateş ve gözetleme sahalarının temizlenmesi çalışmaları esnasında bir kahraman silah arkadaşımız üzerine ağaç devrilmesi sonucunda yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Şehit olan Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser'in acı haberi, memleketi Aksaray'ın Bağlıkaya Beldesindeki evine ulaştı.

Şehit Faruk Eser'in acı haberi baba Hacı Nuh Eser ile annesi Havva'ya verildi. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, acı haberi alan yakınları taziyeye geldi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser'in 3 yıl önce TSK bünyesine katıldığı, 20 gün önce de izne geldiği öğrenildi