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    Mansur Yavaş'ın 'yurt' algısı boşa çıktı! Evsizler ve hasta yakınları sokağa atıldı...

    Son dakika haberleri... Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın üniversite öğrencilerini yurda yerleştirme projesinin algı yönetiminden ibaret olduğu kısa sürede ortaya çıktı. Yavaş'ın yurt ihtiyacı olan öğrencilere yer açmak amacıyla evsizlerin kaldığı barınma evlerinde kalan evsizler ile hasta yakınlarının kaldığı Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait 'Şefkatevleri'ni boşaltarak öğrencileri yerleştirdiği ortaya çıktı.

    Yavaş’ın ’yurt’ algısı boşa çıktı!

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yurt ihtiyacı olan öğrencilere yer açmak amacıyla evsizlerin kaldığı barınma evlerinde kalan evsizlerle hasta yakınlarının kaldığı Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait 'Şefkatevleri'ni boşaltarak öğrencileri yerleştirdiği ortaya çıktı.

    EVSİZLER İLE HASTA YAKINLARI SOKAĞA ATILDI
    Yavaş, üniversite öğrencilerinin yurt ihtiyacını karşılamak amacıyla evsizler ile hasta yakınlarını sokağa attı.Yavaş'ın yurt ihtiyacı olan öğrencilere yer açmak amacıyla evsizlerin kaldığı barınma evlerinde kalan evsizler ile hasta yakınlarının kaldığı Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait 'Şefkatevleri'ni boşaltarak öğrencileri yerleştirdiği ortaya çıktı.

    Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde önceki yönetim tarafından evsizlerin barınma ihtiyacına kısa süreli çözümler getirmek amacıyla kurulan barınma evleri ve hasta yakınlarının kalması için tasarlanan 'Şefkatevleri'nde kalan vatandaşlar Yavaş'ın "algı operasyonu" amacıyla yerlerinden edildi.

        TABELAYA BAYRAK ASTILAR
        Sabah'a konuşan görevliler "Geçici süre kalabilecekler" cevabını verdi. Öğrenciler ise "1 ay kalabileceklerini bizlere söylediler, yurt çıkana kadar mecbur idare edeceğiz" dediler.

        Sokakta kalan kimsesizler barınma evi tabelasının üzerine Türk bayrağı asıldığı görüldü. 'Dışkapı'daki barınma evleri, sokakta yaşayan kimsesiz vatandaşlara, sıcak yuva olmak için kurulan yer için kısa süre önce Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Halit Özdilek, sokakta yaşayanların tespiti için sahada çalışan gezici ekiplerinin olduğunu belirterek "Ekiplerimiz, AŞTİ, hastane bahçeleri ve parkları gezerek misafir edilmesi gereken sokakta yaşayan vatandaşlarımızı buraya getiriyorlar. Öncelikle banyo ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bütün kıyafetlerini yıkıyoruz, yeni giysi veriyoruz. Başka talepleri varsa belediye imkanları çerçevesinde karşılamaya çalışıyoruz" dedi.

        Özdilek, barınma evlerinin yanı sıra şefkat evleriyle de hizmet verdiklerini, bu evlerde de il dışından tedavi için gelen hasta ve yakınlarının kaldığını anlatmıştı.

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