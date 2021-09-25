Mansur Yavaş'ın 'yurt' algısı boşa çıktı! Evsizler ve hasta yakınları sokağa atıldı...

Sokakta kalan kimsesizler barınma evi tabelasının üzerine Türk bayrağı asıldığı görüldü. 'Dışkapı'daki barınma evleri, sokakta yaşayan kimsesiz vatandaşlara, sıcak yuva olmak için kurulan yer için kısa süre önce Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Halit Özdilek, sokakta yaşayanların tespiti için sahada çalışan gezici ekiplerinin olduğunu belirterek "Ekiplerimiz, AŞTİ, hastane bahçeleri ve parkları gezerek misafir edilmesi gereken sokakta yaşayan vatandaşlarımızı buraya getiriyorlar. Öncelikle banyo ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bütün kıyafetlerini yıkıyoruz, yeni giysi veriyoruz. Başka talepleri varsa belediye imkanları çerçevesinde karşılamaya çalışıyoruz" dedi.

Özdilek, barınma evlerinin yanı sıra şefkat evleriyle de hizmet verdiklerini, bu evlerde de il dışından tedavi için gelen hasta ve yakınlarının kaldığını anlatmıştı.