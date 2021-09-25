Youtuber vergisi ne kadar? Youtube geliri nasıl vergilendirilir? Youtuber vergisi nereye ödenir, ödenmezse ne olur?

VERGİ BORCU ÖDENMEZSE NE OLUR?

Vergi Usul Kanunu m. 341 düzenlemesine göre vergi ziyaı "mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden, verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya eksik tahakkuk ettirilmesini" demektir.

Yani içerik üreticisi adsense gelirleri ile ilgili vergi mükellefiyeti oluşturmak için gerekli hukuki işlemleri yapmazsa vergi ziyaı suçunu işlemiş olur. Görüldüğü üzere Google ve Youtube vergileri önemli sonuçlar içermektedir.

Bunun yanında vergi kaçakçılığı suçu da büyük önem taşır. Vergi kaçakçılığında ise geliri ve vergiye esas alınacak bir takım unsurları gerçeğe aykırı beyan etmek suç olarak düzenlenmiştir.

Youtube vergileri beyan edilmediğinde ayrı bir suç, gerçeğe aykırı beyan edildiğinde ayrı bir suç oluşmaktadır.

Vergi ziyaı suçu 5 yıl içinde tekrar işlenirse %50 fazla olarak cezalandırılır. Usulsüzlük fiilleri 2 yıl içinde tekrar işlenirse %25 fazla olarak cezalandırılır. Bu saydığımız cezaların verilmiş olması, geçmişe dönük söz konusu gelirlerin vergilendirilmeyeceği anlamına da gelmez. Hem vergi tahakkuk ettirilecek hem de ceza uygulanacaktır.

Aslında bu bahsettiklerimiz temel vergi suç ve cezalarıdır. Artık Google ve Youtube vergileri de söz konusu olduğu için bu fiiller içerik üreticileri tarafından işlendiği zaman gene suç teşkil edecektir.