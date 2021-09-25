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    • 25.09.2021 21:42
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    Youtuber vergisi ne kadar? Youtube geliri nasıl vergilendirilir? Youtuber vergisi nereye ödenir, ödenmezse ne olur?

    Gündemde yoğun bir şekilde Youtuber vergisi ne kadar? Youtube geliri nasıl vergilendirilir? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Yeni bir hesap açmak isteyen ya da mevcut hesabı olanlar bu konuya dair son gelişmeleri yakından takip ediyor ve bilgi edinmek istiyor. Peki Youtube vergisi olarak ne kadar kesinti alınacak? Youtuber vergisi nereye ödenir, ödenmezse ne olur? Ödemek istemeyenlerin de merak ettiği tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Youtuber vergisi ne kadar?

    Youtuber vergisi ne kadar? Youtube geliri nasıl vergilendirilir? Youtuber vergisi nereye ödenir, ödenmezse ne olur? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Sosyal medyada video paylaşanlar para kazanıyor ve Youtube hesabı olanlardan elde ettikleri gelirlerden dolayı vergi kesintisi oluyor. Peki bu kesinti ne kadar ve nereye ne zaman ödenmesi gerekiyor? Ödemeyenler için nasıl bir ceza uygulanıyor? İşte konuya dair tüm bilgiler…

    YOUTUBER VERGİSİ NE KADAR?

    YouTuber'lar başta olmak üzere sanal ortamda para kazanan herkesten yüzde 15 vergi kesilecek.

    YOUTUBE GELİRİ NASIL VERGİLENDİRİLİR?

    -Daha önce yapılan düzenlemeyle yayınlanan reklamlar nedeniyle vergi mükellefi haline gelen bu kişiler ayrıca vergilendirilecek.

    -Defter tutma zorunluluğu kaldırılacak.

    -Bu platformlarda ders verenler, Yemek programı yapanların belli bir izleyici sayısına ulaşanları izlenecek.

    -Google veya Youtube tarafından ödeme yapılanlardan, bu ödeminin vergisi alınacak. Bu yolla Google gibi platformlardan 3 milyar lira gelir elde edenler olduğu belirtiliyor.

    VERGİ reform paketinin en önemli ayağını Türkiye Dijital Vergi Dairesi oluşturuyor. Bazı bölümleri kamuoyuna yansıyan sistemin ayrıntıları netleşti. Sistem şöyle: "Elektronik defter ve elektronik belge uygulamalarına dahil edilecek mükellef grupları kademeli olarak artırılacak. Tüm mükellefleri kapsayacak şekilde 7/24 hizmet verebilen 'Türkiye Dijital Vergi Dairesi' uygulaması hayata geçirilecek. Teknolojik yeniliklerden yararlanmaya devam edilecek, 'Dijital Vergi Asistanı' sistemi oluşturulacak. Dijital Vergi Denetimi Sistemi geliştirilerek, vergi iade incelemeleri dahil olmak üzere inceleme süreleri kısaltılacak. Elektronik defterler dijital vergi dairesinde yer alacağı için, denetim ve incelemeler de dijital ortamda yapılacak. Maliye Bakanlığı dijital vergi dairesinin yazılımlarını hizmet alımı yaptırabilecek. Mükellef mahremiyeti için, bu tip yazılımları bakanlık adına kuran şirket çalışanları da devlet memurlarının taşıdığı sorumluluğu taşıyacak. Mükellef ve mükellef ile ilgili kişilerin vergi mahremiyeti kapsamındaki bilgi ve belgelerinin açıklanması veya kullanılması, söz konusu bilgisayar yazılımlarını bakanlık adına yapan şirket çalışanları açısından da vergi suçu sayılacak."

        VERGİ BORCU ÖDENMEZSE NE OLUR?

        Vergi Usul Kanunu m. 341 düzenlemesine göre vergi ziyaı "mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirmemesi veya eksik yerine getirmesi yüzünden, verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesini veya eksik tahakkuk ettirilmesini" demektir.

        Yani içerik üreticisi adsense gelirleri ile ilgili vergi mükellefiyeti oluşturmak için gerekli hukuki işlemleri yapmazsa vergi ziyaı suçunu işlemiş olur. Görüldüğü üzere Google ve Youtube vergileri önemli sonuçlar içermektedir.

        Bunun yanında vergi kaçakçılığı suçu da büyük önem taşır. Vergi kaçakçılığında ise geliri ve vergiye esas alınacak bir takım unsurları gerçeğe aykırı beyan etmek suç olarak düzenlenmiştir.

        Youtube vergileri beyan edilmediğinde ayrı bir suç, gerçeğe aykırı beyan edildiğinde ayrı bir suç oluşmaktadır.

        Vergi ziyaı suçu 5 yıl içinde tekrar işlenirse %50 fazla olarak cezalandırılır. Usulsüzlük fiilleri 2 yıl içinde tekrar işlenirse %25 fazla olarak cezalandırılır. Bu saydığımız cezaların verilmiş olması, geçmişe dönük söz konusu gelirlerin vergilendirilmeyeceği anlamına da gelmez. Hem vergi tahakkuk ettirilecek hem de ceza uygulanacaktır.

        Aslında bu bahsettiklerimiz temel vergi suç ve cezalarıdır. Artık Google ve Youtube vergileri de söz konusu olduğu için bu fiiller içerik üreticileri tarafından işlendiği zaman gene suç teşkil edecektir.
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