Başkan Erdoğan'dan ABD mesajı: Beklenen noktada değiliz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Şu mesajları paylaştı:

SAYIN Biden'la olan görüşmelerde istenilen neticede değiliz. Zira iki NATO ülkesi olarak bizim çok daha farklı konumda olmamız gerekir. Çünkü ben şu ana kadar Amerika'daki liderlerin hiçbiriyle böyle bir konu yaşamadım. İki NATO ülkesi olarak burada olmamalı.

PUTİN'LE SURİYE ZİRVESİ...

MAALESEF Amerika, terör örgütlerine destek veriyor. Onlara yüklü miktarda silah, araç, gereç destekleri veriyor.

SAYIN Putin'den beklentilerim çok daha farklı. Zira Suriye'de rejim maalesef bizim için tehdit oluşturuyor. Rusya'dan dayanışmamızın gereği olarak farklı yaklaşımlar bekliyorum. Orayı bir barış havzasına dönüştürmemiz şart.

ÇOK farklı, yeni bazı tedbirler noktasında, bu benim ilgi alanımdan öte Bilim Kurulu'nun ilgi alanı. Dün bakanımla da yaptığım görüşmede, 'Başta maske olmak üzere bunlardan da taviz veremeyiz' diyor. Bundan taviz veremeyiz dediğine göre, demek ki Bilim Kurulu'nun maske olarak hassasiyeti var. Özellikle ben vefata çok önem veriyorum.