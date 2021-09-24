SON DAKİKA: Yeni tedbirler gelecek mi? Başkan Erdoğan cuma sonrası konuştu! Amerika'ya sert mesaj: Teröre yüklü miktarda silah araç desteği veriyor

"ABD LİDERLERİNİN HİÇBİRİYLE BÖYLE BİR KONUM YAŞAMADIM"

Çünkü ben şu ana kadar Amerika'daki liderlerin hiçbiri ile böyle bir konum yaşamadım. Ama şu anda maalesef böyle bir durumdayız ve Amerika'da bizim münasebetlerimiz iki NATO ülkesi olarak bu olmamalı.

"AMERİKA ŞU ANDA TERÖR ÖRGÜTLERİNE BEKLENENİN ÇOK ÇOK ÜZERİNDE DESTEK VERİYOR"

İki, terör örgütleriyle ilgili mücadelede maalesef Amerika şu anda terör örgütlerine beklenenin çok çok üzerinde destek veriyor ve onlarla mücadele etmesi gerekirken mücadeleyi bırakın tam aksine onlara yüklü miktarda silah, araç, gereç destekleri veriyor. Tabii bir NATO ülkesi bu tür yaklaşımlar olduğu sürece, bizim de bunları tüm dünya kamuoyuyla paylaşmamız gereklidir."

"SAYIN PUTİN'DEN BEKLENTİLERİM ÇOK DAHA FARKLI"

Başkan Erdoğan, bir gazetecinin "Çarşamba günü Sayın Putin ile yüz yüze bir görüşmeniz olacak. Türkiye'nin Suriye politikasına ilişkin ne tür mesajlar vereceksiniz Rusya'da?" sorusu üzerine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den beklentilerinin çok farklı olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti: "Zira Suriye'de rejim maalesef, burada bizim için ülkemizin güneyinde adeta bir tehdit oluşturuyor. Burada bir dost ülke olarak da Sayın Putin'den daha doğrusu Rusya'dan bir dayanışmamızın gereği olarak, farklı yaklaşımlar bekliyorum. Bu mücadeleyi de güneyde birlikte yürütmemiz lazım. Şu anda görüldüğü gibi Amerika Suriye ile de pek şu anda ilintili değil. Burada şimdi kim var? İran var, Rusya var, biz varız. Hakikaten orayı bir barış havzasına dönüştüreceksek, bunu nasıl yaparız, bunu aramızda görüşmemiz, paylaşmamız şart ve bunları görüşeceğiz.