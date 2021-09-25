İçişleri Bakanlığının 'Konsept Nüfus Müdürlüğü Projesi' ile hizmet süresi kısaldı vatandaş memnuniyeti arttı!

Günde ortalama 250 bin vatandaşımıza hizmet sunan, hayatımızın her anında önemli rol oynayan nüfus müdürlüklerinin standartları yükseltilerek çağın gereklerine uygun yeni konseptine kavuşturuluyor. Daha ilerici, daha çağdaş, sürdürülebilirliğe hizmet eden, kurumsal kimliğin ön planda tutulduğu yeni çalışma alanlarında sunulan "Vatandaş Odaklı Hizmet" anlayışı ile geleneksel bürokrasi anlayışı çok gerilerde kalıyor.





DAHA HIZLI VE NİTELİKLİ HİZMET

Konsept Nüfus Müdürlüğü Projesi ile hizmet birimlerinin standartlaşması, yüksek teknolojik altyapıyla hizmet verilmesi ve özgün bir kurumsal kimlik kazanılması sağlandı. Çalışma alanının içerisinde konumlandırılan danışma alanı sayesinde vatandaşlarımızın kapı kapı dolaşmadan doğru ve yönlendirici bilgiye ulaşabilmeleri sağlanırken işlem süreleri de kısaldı.





44 MİLYON VATANDAŞIMIZA KONSEPT NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNDE HİZMET EDİLİYOR

Nüfus müdürlüklerinin iş yoğunluğunu azaltmak, vatandaş refahını artırmak ve hizmet kalitesini iyileştirmek amacıyla uygulamaya konan yeni nüfus müdürlükleri konseptinin sayısı her geçen gün artıyor. Proje kapsamında bugüne kadar 478 hizmet birimi yeni konsepte göre düzenlendi. Konsept nüfus müdürlüğü çalışması tamamlanan 478 hizmet birimi ile 44.115.369 vatandaşımız (Türkiye nüfusunun %53,05'i) modern ve konforlu konsept nüfus müdürlüklerinden hizmet alabilecek. 232 hizmet biriminde ise konsept çalışmaları devam etmektedir.



