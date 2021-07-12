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    • 12.07.2021 08:01
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    FOX TV'nin dayakçı sunucusu İsmail Küçükkaya'nın kanal stajyerini taciz ettiği ortaya çıktı!

    FOX TV'nın dayakçı sunucusu İsmail Küçükkaya’nın, şiddet uyguladığı eski eşi Eda Demirci ile İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde süren davasıyla ilgili şoke eden detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Mahkemede tanık olarak dinlenen Demirci’nin kız kardeşi Emine Demirci, Küçükkaya’nın FOX TV’de bir stajyeri taciz ettiğini öne sürdü. Kan donduran olayı anlatan Demirci, "Küçükkaya’nın Fox TV’deki stajyeri taciz ettiğine dair elimizde mesajlar var. Stajyer, ‘Stajın yanar’ denilince şikayetçi olmamış.” dedi

    Dayakçı İsmail'in tacizci olduğu ortaya çıktı!

    Fox TV sunucusu İsmail Küçükkaya'nın şiddet uyguladığı eski eşi Eda Demirci, boşanma davasının ardından eski eşine 150 bin liralık maddi-manevi tazminat davası açmıştı. Davanın detayları ortaya çıkmaya başladı.

    KARDEŞİ TANIK OLARAK DİNLENDİ
    Geçtiğimiz günlerde görülen davada Eda Demirci'nin kardeşi Emine Demirci tanık olarak dinlendi. Emine Demirci ifadesinde şunları söyledi:

    "Eda ve İsmail boşanmadan önce Mersin'e otele gitmişlerdi. Kardeşimi görüntülü aradığımda ağlıyordu, elindeki buzu gözünün altındaki, kızarıklığa tutuyordu. 'Ne oldu?' dediğimde 'İsmail bana yumruk attı' dedi. 'İsmail nerede?' dediğimde ise 'Banyoda şarkı söylüyor, daha fazla konuşamayacağım' diyerek telefonu kapattı.



    Daha sonra tekrar aradığımda 'İsmail'in başka davası var, şikâyet edersen hapse girer diye korkuyorum' deyince ben de karı-koca arasına girmek istemedim. Bu olaydan önce İsmail'in kardeşime iki kez şiddet uyguladığını biliyorum. İlk şiddet eyleminde de İsmail'in kendisini kafasından tutarak sürüklediğini söyledi."

    'KARDEŞİMİN KOLLARINDA TIRNAK İZLERİ VARDI'
    Sabah'ta yer alan habere göre, kardeşinin uğradığı maddi-manevi şiddeti mahkemede anlatan Emine Demirci, sözlerine şöyle devam etti:


    "Kardeşim, İsmail'le kadınlardan gelen mesajlar yüzünden tartışmış. Eda'nın kafasını tutarak kütüphaneye sürüklemiş, kollarında tırnak izleri vardı.



        İSMAİL AİLEMİ TEHDİT ETMİŞTİ
        Bir telefon konuşmasında Eda'ya yönelik 'Geri zekâlı, aptal, bir yıl bununla nasıl uğraşacağım' dediğini duydum. Kardeşim anlaşmalı boşanmak istemedi. Çünkü İsmail ailemi tehdit etmişti.



        STAJINI YAKARSIN
        Daha sonra bir kadın, kız kardeşimle iletişime geçerek Fox TV'de staj yaparken Küçükkaya'dan taciz gördüğünü, bu durumu anlattığı şefi 'Stajını yakarsın' dediği için şikâyetçi olmadığını, Eda'nın da davasında yanında olduğunu söyledi. Bu mesajlar halen elimizde."

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        Haberler Güncel FOX TV'nin dayakçı sunucusu İsmail Küçükkaya'nın kanal stajyerini taciz ettiği ortaya çıktı!