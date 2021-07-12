FOX TV'nin dayakçı sunucusu İsmail Küçükkaya'nın kanal stajyerini taciz ettiği ortaya çıktı!





Daha sonra tekrar aradığımda 'İsmail'in başka davası var, şikâyet edersen hapse girer diye korkuyorum' deyince ben de karı-koca arasına girmek istemedim. Bu olaydan önce İsmail'in kardeşime iki kez şiddet uyguladığını biliyorum. İlk şiddet eyleminde de İsmail'in kendisini kafasından tutarak sürüklediğini söyledi."



'KARDEŞİMİN KOLLARINDA TIRNAK İZLERİ VARDI'

Sabah'ta yer alan habere göre, kardeşinin uğradığı maddi-manevi şiddeti mahkemede anlatan Emine Demirci, sözlerine şöyle devam etti:



"Kardeşim, İsmail'le kadınlardan gelen mesajlar yüzünden tartışmış. Eda'nın kafasını tutarak kütüphaneye sürüklemiş, kollarında tırnak izleri vardı.