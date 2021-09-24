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    Üniversite öğrencilerinin liderlik özelliklerine katkı sağlanacak! Zirve 23, dün İstanbul'da yapıldı

    Üniversite öğrencilerinin liderlik yetkinliklerinin gelişmesine katkı sağlamayı hedefleyen Zirve 23, dün İstanbul’da yapıldı. Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, gençlere “Türkiye’nin size ihtiyacı var” dedi.

    40 yetenekli genç

    Zirve 23, dün İstanbul Volkswagen Arena'da gerçekleştirildi. "Belirsizlik, Şüphe, Merak, Tutku, Denge, Huzur, Vicdan, Cesaret ve Devrim" olmak üzere 9 tema çerçevesinde oturumlar ve paneller düzenlendi.

    Harvard Business School'dan Profesör Guhan Subramanian'ın da keynote konuşmacı olarak yer alacağı oturum ve panellerde; Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, Anadolu Efes Koçu Ergin Ataman, Eğitim Bilimci Özgür Bolat, Deloitte Türkiye CEO'su Başak Vardar, Mavi CEO'su Cüneyt Yavuz, SOCAR Türkiye İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanı Mikayil Yusifov, Galataport İstanbul İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Tavas, Future Bright Group CEO'su Akan Abdula ile Psikiyatrist&Psikoterapist Kemal Sayar gibi alanında lider ve önemli başarılara imza atmış konuşmacılar katılımcılarla deneyimlerini paylaştı.

    23 Yetenek Derneği'ne ait bir platform olarak kurulan 23; Türkiye'nin yetişmiş insan kaynağına katkı sunmayı ve geleceğe yön verecek 40 genç yeteneğin belirlenmesini hedefleyen, onlara bir yıl boyunca devam edecek gerçek tecrübe odaklı özel bir program sunacak olan gönüllü bir insiyatif.

        23, üniversiteli öğrencilere deneyim odaklı etkinlikler, paydaş şirketlerle vaka çalışmaları, saha çalışmaları, tema atölyeleri ve takım sporlarından oluşan zengin bir programa katılma fırsatı sunuyor.

        Harvard Business School, Fast Company gibi kuruluşlarla global işbirliklerin yer aldığı 23 serüveni, genç yeteneklere özel deneyimler ve gelişim imkanları sunuyor.

        ZİRVEDE 9 TEMA
        1- Belirsizlik
        2- Şüphe


            3- Merak
            4- Tutku
            5- Denge
            6- Huzur


            7- Vicdan
            8- Cesaret
            9- Devrim

            Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Zirve 23'te gençlere şu tavsiyelerde bulundu: Çok çalışmalısınız. Zorluklarla karşılaştığınızda, işler iyi gitmediğinde inatçı olmalısınız. Yurt sevgisi çok önemli. Yurt dışını tecrübe edinin ama benim yaptığımı yapmayın. Ülkenize geri dönün. Türkiye'nin size ihtiyacı var.
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            Haberler Güncel Üniversite öğrencilerinin liderlik özelliklerine katkı sağlanacak! Zirve 23, dün İstanbul'da yapıldı
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