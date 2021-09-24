Üniversite öğrencilerinin liderlik özelliklerine katkı sağlanacak! Zirve 23, dün İstanbul'da yapıldı

23 Yetenek Derneği'ne ait bir platform olarak kurulan 23; Türkiye'nin yetişmiş insan kaynağına katkı sunmayı ve geleceğe yön verecek 40 genç yeteneğin belirlenmesini hedefleyen, onlara bir yıl boyunca devam edecek gerçek tecrübe odaklı özel bir program sunacak olan gönüllü bir insiyatif.