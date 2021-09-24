Üniversite öğrencilerinin liderlik özelliklerine katkı sağlanacak! Zirve 23, dün İstanbul'da yapıldı

Zirve 23, dün İstanbul Volkswagen Arena'da gerçekleştirildi. "Belirsizlik, Şüphe, Merak, Tutku, Denge, Huzur, Vicdan, Cesaret ve Devrim" olmak üzere 9 tema çerçevesinde oturumlar ve paneller düzenlendi.
Harvard Business School'dan Profesör Guhan Subramanian'ın da keynote konuşmacı olarak yer alacağı oturum ve panellerde; Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek, Anadolu Efes Koçu Ergin Ataman, Eğitim Bilimci Özgür Bolat, Deloitte Türkiye CEO'su Başak Vardar, Mavi CEO'su Cüneyt Yavuz, SOCAR Türkiye İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanı Mikayil Yusifov, Galataport İstanbul İcradan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Tavas, Future Bright Group CEO'su Akan Abdula ile Psikiyatrist&Psikoterapist Kemal Sayar gibi alanında lider ve önemli başarılara imza atmış konuşmacılar katılımcılarla deneyimlerini paylaştı.