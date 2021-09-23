Geleceğin liderleri Zirve 23’te buluşuyor

40 GENÇ YETENEK BELİRLENECEK

23 Yetenek Derneği'ne ait bir platform olarak kurulan 23; Türkiye'nin yetişmiş insan kaynağına katkı sunmayı ve geleceğe yön verecek 40 genç yeteneğin belirlenmesini hedefleyen, onlara bir yıl boyunca devam edecek gerçek tecrübe odaklı özel bir program sunacak olan gönüllü bir insiyatif.

23, üniversiteli öğrencilere deneyim odaklı etkinlikler, paydaş şirketlerle vaka çalışmaları, saha çalışmaları, tema atölyeleri ve takım sporlarından oluşan zengin bir programa katılma fırsatı sunuyor. Harvard Business School, Fast Company gibi kuruluşlarla global işbirliklerin yer aldığı 23 serüveni, genç yeteneklere özel deneyimler ve gelişim imkanları sunuyor.