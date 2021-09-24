Okçu'nun Yolu kitabını Mete Gazoz'a adayan Poulo Coelho nereli? Paulo Coelho kitapları... Paulo Coelho kimdir, kaç yaşında?

Paulo Coelho hakkında aramalar son saatlerde büyük bir hız kazandı. Yeni kirabını sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Polo Celho, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndan altın madalya kazanan Mete Gazoz'a ithaf ettiğini duyurdu. Paulo Coelho'nun paylaşımı ardından Mete Gazoz, Twitter trendleri arasına girdi. Bu gelişmelerin ardından Poulo Coelho'nun hayatı hakkında detaylar merak edip araştırılmaya başlandı. Peki, Paulo Coelho kimdir, kaç yaşında? Kitabını Mete Gazoz'a adayan Poulo Coelho nereli? İşte konu hakkında detaylar!
PAULO COELHO KİTABINI METE GAZOZ'A ADADI!
Simyacı', 'Piedra Irmağının Kıyısında Oturdum Ağladım', 'Veronika Ölmek İstiyor', 'Portabello Cadısı', 'Hippi' gibi kitaplarıyla adını geniş bir kitleye duyuran Paulo Coelho, sosyal medyadan yeni kitabını paylaştı. Coelho, yeni kitabını 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndan altın madalyayla dönen Mete Gazoz'a adadı. Paulo Coelho, çok konuşulan paylaşımında "Mete Gazoz... Okçuluğun dâhisi. Bu sana adadığım ilk kitabım." İfadelerini kullandı.
PAULO COELHO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Paulo Coelho yazarlığa başlamadan önce ülkesinde tanınan bir şarkı sözü yazarıydı. Bir süre gazetecilik de yapan Paulo Coelho, 1986 yılında Hristiyanların Batı Avrupa'dan başlayıp İspanya'da Santiago de Compostela kentinde sona eren geleneksel hac yolculuğunu yaptı. Bu deneyimini Hac (özgün adı: "The Pilgrimage") adlı kitabında anlattı.