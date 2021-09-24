Kargo çalışma saatleri 2021! Kargolar hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri açık mı, dağıtım yapıyor mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri gönderi alıp yollamak isteyenler merakla kargo şirketlerinin mesai saatlerini merak eder oldu. İşte güncel bilgiler...