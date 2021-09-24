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    • Güncel
    • 24.09.2021 18:34
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    • 24.09.2021 18:34
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    Kargo çalışma saatleri 2021! Kargolar hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri açık mı, dağıtım yapıyor mu?

    Tüm illerden vatandaşlar gün içerisinde sıklıkla Kargo çalışma saatleri 2021 araştırmasını yapar oldu. Gönderi almak ya da yollamak isteyenler sıklıkla kargo şirketlerini ziyaret ediyor ve işlemlerini mesai saatleri içerisinde gerçekleştiriyor. Haftanın son iş günü biterken ve hafta sonuna saatler kala Kargolar hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri açık mı, dağıtım yapıyor mu? Sorusunun yanıtı merak edilir oldu. İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Kargo çalışma saatleri 2021!

    Kargo çalışma saatleri 2021! Kargolar hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri açık mı, dağıtım yapıyor mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri gönderi alıp yollamak isteyenler merakla kargo şirketlerinin mesai saatlerini merak eder oldu. İşte güncel bilgiler...

    HAFTA SONU VE HAFTA İÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

    YURTİÇİ

    Hafta içi 09.00 - 18.00

    Hafta sonu cumartesi günleri 09.00 - 16.00

    Pazar günleri hizmet vermemektedir.

    MNG KARGO

    Hafta içi 08.30 ile 18.00

    Cumartesi günler 08.30 ile 14.00

    Pazar ise tüm şubeler kapalıdır.

    SÜRAT KARGO

    Doğu illerinde çalışma saatleri hafta içi: 08:30 – 18:00
    Batı illerinde çalışma saatleri hafta içi: 09:00 – 18:30

    Sürat Kargo pazar günleri Türkiye genelinde kapalıdır.

    Cumartesi günleri ise yine bölgeye göre çalışma saatleri değişiklik göstermektedir.

    Doğu illerinde cumartesi çalışma saatleri: 08:30 – 14:00
    Batı illerinde cumartesi çalışma saatleri: 09:00 – 14:30

        ARAS KARGO

        Hafta içi 08.30: 18.00

        Hafta sonu cumartesi günleri 08.30-13.00

        Pazar günleri hizmet vermemektedir.

        UPS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

        Hafta içi 09.00 - 18.00

        Cumartesi 09.00-15.0

        Pazar günleri hizmet vermemektedir.

        PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

        Hafta içi 08.30-12.30, 13.30- 17.30

        Cumartesi Pazar kapalıdır.
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        Haberler Güncel Kargo çalışma saatleri 2021! Kargolar hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri açık mı, dağıtım yapıyor mu?
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