Kargo çalışma saatleri 2021! Kargolar hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri açık mı, dağıtım yapıyor mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri gönderi alıp yollamak isteyenler merakla kargo şirketlerinin mesai saatlerini merak eder oldu. İşte güncel bilgiler...
HAFTA SONU VE HAFTA İÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ
YURTİÇİ
Hafta içi 09.00 - 18.00
Hafta sonu cumartesi günleri 09.00 - 16.00
Pazar günleri hizmet vermemektedir.
MNG KARGO
Hafta içi 08.30 ile 18.00
Cumartesi günler 08.30 ile 14.00
Pazar ise tüm şubeler kapalıdır.
SÜRAT KARGO
Doğu illerinde çalışma saatleri hafta içi: 08:30 – 18:00
Batı illerinde çalışma saatleri hafta içi: 09:00 – 18:30
Sürat Kargo pazar günleri Türkiye genelinde kapalıdır.
Cumartesi günleri ise yine bölgeye göre çalışma saatleri değişiklik göstermektedir.
Doğu illerinde cumartesi çalışma saatleri: 08:30 – 14:00
Batı illerinde cumartesi çalışma saatleri: 09:00 – 14:30