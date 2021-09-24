Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine saldırmaya hazırlanan 3 PKK'lı teröristi avladı!

Kahraman mehmetçiklerimiz PKK'lı kalleşlere göz açtırmıyor.

3 PKK'LI ETKİSİZ

Milli Savunma Bakanlığı, Kahraman Komandolarımızın Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

"MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!" ifadelerine yer verildi.