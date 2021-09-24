Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 24.09.2021 18:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.09.2021 18:20
    ABONE OL

    Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine saldırmaya hazırlanan 3 PKK'lı teröristi avladı!

    Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Kahraman Komandolarımızın Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

    takvim.com.tr
    Komandolar avladı!

    Kahraman mehmetçiklerimiz PKK'lı kalleşlere göz açtırmıyor.

    3 PKK'LI ETKİSİZ
    Milli Savunma Bakanlığı, Kahraman Komandolarımızın Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

    "MÜCADELEMİZ SÜRECEK"
    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!" ifadelerine yer verildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    ’Alevi-Sünni’ olayı hakkında peş peşe açıklamalar
    Haberler Güncel Kahraman Komandolarımız, Zeytin Dalı bölgesine saldırmaya hazırlanan 3 PKK'lı teröristi avladı!
        SON DAKİKA