Belgrad ormanı açık mı? Hafta sonu Cumartesi ve Pazar Belgrad ormanına giriş yasak mı? Ormanda mangal yakılabiliyor mu?

Belgrad ormanı açık mı? Hafta sonu Cumartesi ve Pazar Belgrad ormanına giriş yasak mı? Ormanlarda mangal yakılabiliyor mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Hafta sonuna sadece saatler kala ailesiyle birlikte piknik yakmak, temiz hava almak isteyenler ormanlara gitmek istiyor. Peki mangal yasağı devam ediyor mu? İşte tüm bilgiler...
BELGRAD ORMANINA GİRMEK YASAK MI?
Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbul'umuzda orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, ormanlara girme, orman çevresinde ve içinde mola verme, piknik yapma, yasakları 30 Eylül 2021 Perşembe günü saat 24.00'e kadar uzatılmıştır.
ORMANLARDA MANGAL YAKMAK YASAK MI?
Yapılan basın açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi:
"Orman Bölge Müdürlüğünün 31.08.2021 tarihli talepleriyle önümüzdeki günlerde ilimizde orman yangınlarının vuku bulabileceği değerlendirilerek, milli servetimiz olan ormanlarımızı korumak amacıyla Valiliğimizce; 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9 ve 66. maddeleri uyarınca alınan 2021/2 sayılı karar hükümleri uyarınca, aşağıdaki kararlar alınmıştır.
Alınan kararlar doğrultusunda; ilimiz sınırları dâhilindeki ormanlık alanlara giriş yasağı 30.09.2021 Perşembe günü saat 24.00'e kadar uzatılmıştır. Saygıdeğer İstanbullu hemşehrilerimize bugüne kadar gösterdikleri duyarlılık için teşekkür ediyor, ormanlık alanlarımızın her türlü tehlikeden korunması için desteklerinin devamını diliyoruz."
Alınan kararlar şöyle:
Madde 1 – İstanbul İli Orman Yangınlarıyla Mücadele kapsamında İlimiz sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler, 31.08.2021 - 30.09.2021 tarihleri arasında, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca yasaklanmıştır.
Madde 2 – İstanbul İl sınırları içerisindeki tüm ormanlık sahalara, İstanbul Doğa ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğünce sokak hayvanlarını beslemekle görevlendirilenler ve yetkili kamu görevlileri haricinde girilmesi yasaktır.