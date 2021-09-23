Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Okulların açık olması bir milli güvenlik meselesidir

Sadece meslek eğitiminin niteliğinin artırılmasıyla ilgili değil, bunun yanında genç işsizliği azaltmayla ilgili, lise ve üniversite mezunlarıyla bağlantılı isteyenlere mesleki eğitimi tamamlama eğitimiyle ilgili de çalışmaların nihayetlendiğini aktaran Özer, "İnşallah Türkiye'de genç işsizliği azaltmayla ilgili mesleki eğitimi çok farklı boyutlarda en etkin, en verimli enstrüman olarak kullanabilmek için tüm bakanlıklarımızla iş birliği içerisinde yeni açılımlar yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"KURULAN MEKANİZMA ÇOK SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE İŞLİYOR"

Bakan Özer, konuşmasında pandemi sürecine de değinerek, geçen yıl mart ayından itibaren dünyanın hiç deneyimlemediği, dolayısıyla hazırlık da yapmadığı bir süreçle yüz yüze kaldığını dile getirdi.

Çok farklı sektörlerin bu süreçten etkilenerek farklı çözüm yollarıyla ayakta durmak için yeni yaklaşımlar üretmeye çalıştığına işaret eden Özer, bu süreçte en fazla etkilenen sektörlerden birinin de eğitim olduğunu, yaklaşık 1,5 yıldan beri Bakanlığın süreci yönetebilmek için inanılmaz bir çaba sarf ettiğini anlattı.

Özer, "Gelinen noktada artık aşı çok kolay erişilebilir bir nesneye dönüştü ve vatandaşlarımızın aşılanma oranı giderek artmaya başladı. Şu anda bilimsel yaklaşımlar içerisinde başka bir çözüm yolu da yok. Aşı olacağız, maske, mesafe ve hijyene dikkat edeceğiz. Dolayısıyla 6 Ağustos tarihinden itibaren Bakanlık görevini devraldıktan sonra, devir teslim töreninde açıkladığım gibi okullar ilk açılan ve son kapatılan yerler olmak zorundadır." diye konuştu.