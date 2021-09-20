Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması: Öğretmenlerin aşılanma oranını duyurdu





Özer, törende yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002'de çıkılan yolda sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin dört bir köşesinde eğitim-öğretimle ilgili çok ciddi yatırımların yapıldığını söyledi.

Türkiye'de derslik sayısının son 19 yılda yüzde 132 artarak 850 bine ulaştığını aktaran Özer, sadece fiziksel yatırımlarla sürecin bitmediğini söyledi. Aynı zamanda eğitimin kalitesinin artması için uluslararası başarı göstergelerindeki yükselişi sürdürebilmek için de çok ciddi yatırımların yapıldığını anlatan Özer, öğretmen başına öğrenci sayısı, derslik başına öğrenci sayısında da ciddi düşüşler olduğunu belirtti.

Bu yatırımların özellikle OECD'nin yaptığı uluslararası öğrenci başarı araştırmalarına da yansıdığını ifade eden Özer, en son yapılan PISA Uluslararası Öğrenci Başarı Araştırması'nda Türkiye'nin Türkçe, matematik ve fen okur-yazarlığında puanını en fazla artıran dünyadaki birinci ülke olduğunu anlattı.

Okul öncesi eğitimde 10-15 kat artışların gerçekleştiğini, özel eğitimle ilgili yatırımlarda çok ciddi artışlar yaşandığını belirten Özer, bu dönemin sadece fiziksel yatırımların yapıldığı bir dönem olmadığını, aynı zamanda eğitimde kapsayıcılığın, kalitenin ihmal edilmediği bir dönem olduğunu söyledi.