CHP'li Ünal Çeviköz'ün skandal açıklamasına bir tepki de Ersin Tatar'dan: Asla kabul etmem

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkevi açılışında buluştuk. Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in davetiyle New York'ta Rum Kesimi Cumhurbaşkanı ile de görüşecek. Görüşme öncesi Sabah'tan Hilal Kaplan'a konuşan Tatar, CHP'li Ünal Çeviköz'ün Türkiye'yi "yayılmacılıkla" suçlamasına ve eşit egemenlik vizyonundan geleceğe dair öngörülerine ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte Ersin Tatar'ın özel açıklamaları:
'KABUL EDİLEMEZ'
Rum tarafıyla yapılan görüşmelerde Kıbrıs'a bir çözüm gelmemiştir. Onlar Kıbrıs'ın tamamının kendilerine ait olduklarını düşünüyorlar. Hukuksuzluk ve kesinlikle kabul edilemeyen bir davranıştır bu. Dolayısıyla onlar tek başlarına Navtex ilan ederek bir hareket alanı içerisine girdikleri takdirde bize de benzer adımlar atma durumu ortaya çıkar. Bunu biz tabii ki Türkiye Cumhuriyeti ile gerçekleştirebiliriz.
Biz bunu daha önce de ifade ettik, 'Bu gerginliğe yol açmayınız. Tek taraflı hareket etmeyiniz. Her ne kadar kendinizi Kıbrıs'ın tek hakimi ve dolayısıyla Kıbrıs'ın etrafındaki zenginlikler sizin inisiyatifinize bağlı gibi değerlendiriyorsunuz ama bunun bizim tarafımızdan kabul edilmesi mümkün değildir.' Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan defalarca tüm tarafların bir araya geleceği bir konferans çağrısı yaptı. Rum tarafı herhangi bir yanıt vermemiştir.
'ERDOĞAN SESİMİZ OLDU'
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 76. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Kıbrıs konusunda vermiş olduğu mesajlara ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan uluslararası topluma bu konuda çağrı yapmakla bizim sesimiz ve gücümüz olmuştur. Kendisine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
TÜRKEVİ'NİN BİR KATI KKTC'NİN
Türkevi açılışında gurur duyduk. Türkevi'nde bir katında da KKTC'nin New York temsilciliği olacak. Bizim burada 1974'ten beri temsilciliğimiz var. New York dünya diplomasisinin kalbinin attığı önemli merkezlerden biridir. Türkiye'ye bize böyle bir kat tahsis ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Çeşitli görüşmelere Cumhurbaşkanı Erdoğan beni de davet etti. Yabancı liderlerle görüştüm. Fakat bunların resmi görüşme olmadığını ifade edeyim.
MENDERES'İN HAKKI YOK SAYILAMAZ
İngilizler Kıbrıs'ı gasp etti. Kıbrıs Türkleri bu işi hiçbir zaman bırakmadı, hep direndi. Rum nüfus Kıbrıs'a aktarıldı. 1955'te Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması gündeme getirildi. O zaman nur içinde yatsın bugün KKTC varsa Adnan Menderes ve Fatin Rüştü Zorlu'nun katkılarını kimse küçümseyemez. Onlar burada Kıbrıs için kavga ettiler. Yunanistan'a bağlanmasının önünü kestiler.