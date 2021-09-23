CHP'li Ünal Çeviköz'ün skandal açıklamasına bir tepki de Ersin Tatar'dan: Asla kabul etmem





'KABUL EDİLEMEZ'

Rum tarafıyla yapılan görüşmelerde Kıbrıs'a bir çözüm gelmemiştir. Onlar Kıbrıs'ın tamamının kendilerine ait olduklarını düşünüyorlar. Hukuksuzluk ve kesinlikle kabul edilemeyen bir davranıştır bu. Dolayısıyla onlar tek başlarına Navtex ilan ederek bir hareket alanı içerisine girdikleri takdirde bize de benzer adımlar atma durumu ortaya çıkar. Bunu biz tabii ki Türkiye Cumhuriyeti ile gerçekleştirebiliriz.

Biz bunu daha önce de ifade ettik, 'Bu gerginliğe yol açmayınız. Tek taraflı hareket etmeyiniz. Her ne kadar kendinizi Kıbrıs'ın tek hakimi ve dolayısıyla Kıbrıs'ın etrafındaki zenginlikler sizin inisiyatifinize bağlı gibi değerlendiriyorsunuz ama bunun bizim tarafımızdan kabul edilmesi mümkün değildir.' Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan defalarca tüm tarafların bir araya geleceği bir konferans çağrısı yaptı. Rum tarafı herhangi bir yanıt vermemiştir.