Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Her okulda aşı, test durumları anlık takip ediliyor



6 Eylül'de tüm kademeli sınıf seviyelerinde 5 gün yüz yüze eğitimi başlattık. Başlatmadan önce çok sayıda önlem aldık. Sağlık Bakanlığı ile birlikte bir rehber hazırladık. Sürecin tamamını Sağlık Bakanlığı ile koordine ediyoruz. Okullarımızda elektronik takip sistemi kurduk. Bu ilk defa yapılan bir şeydir. Artık okul bazlı kararlar alıyoruz. Bu sistemi kurduk. Şu anda sistemimizde 87 bin 108 okulumuz vardır devlet olmak üzere. Toplam 71 bin 320 okulumuz var. Yaklaşık 1 milyona yakın dersliğimiz var. Her okulda aşı, test durumları anlık takip ediliyor. Salgın süreciyle ilgili çağrı merkezi kurduk.