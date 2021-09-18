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    • 18.09.2021 17:25
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    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Her okulda aşı, test durumları anlık takip ediliyor

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, canlı yayında gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Özer"6 Eylül'de tüm kademeli sınıf seviyelerinde 5 gün yüz yüze eğitimi başlattık. Başlatmadan önce çok sayıda önlem aldık. Sağlık Bakanlığı ile birlikte bir rehber hazırladık. Sürecin tamamını Sağlık Bakanlığı ile koordine ediyoruz. Okullarımızda elektronik takip sistemi kurduk. Bu ilk defa yapılan bir şeydir. Artık okul bazlı kararlar alıyoruz. Bu sistemi kurduk. Şu anda sistemimizde 87 bin 108 okulumuz vardır devlet olmak üzere. Toplam 71 bin 320 okulumuz var. Yaklaşık 1 milyona yakın dersliğimiz var. Her okulda aşı, test durumları anlık takip ediliyor. Salgın süreciyle ilgili çağrı merkezi kurduk." şeklinde konuştu.

    Özer’den yüz yüze eğitim açıklaması: Anlık takip ediliyor

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bir tv kanalının canlı yayınında gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

    Bakan Özer'e yöneltilen sorular ve alınan yanıtlar şöyle:

    1,5 yıllık aranın ardından okullarda yüz yüze eğitim yeniden başladı. Üç haftayı geride bıraktık, son duruma ilişkin değerlendirmenizi alabilir miyiz?


    6 Eylül'de tüm kademeli sınıf seviyelerinde 5 gün yüz yüze eğitimi başlattık. Başlatmadan önce çok sayıda önlem aldık. Sağlık Bakanlığı ile birlikte bir rehber hazırladık. Sürecin tamamını Sağlık Bakanlığı ile koordine ediyoruz. Okullarımızda elektronik takip sistemi kurduk. Bu ilk defa yapılan bir şeydir. Artık okul bazlı kararlar alıyoruz. Bu sistemi kurduk. Şu anda sistemimizde 87 bin 108 okulumuz vardır devlet olmak üzere. Toplam 71 bin 320 okulumuz var. Yaklaşık 1 milyona yakın dersliğimiz var. Her okulda aşı, test durumları anlık takip ediliyor. Salgın süreciyle ilgili çağrı merkezi kurduk.

    Vaka nedeniyle yüz yüze eğitime ara veren okul bulunuyor mu?

    Şu anda 71 bin 320 okulumuzdan hiçbirisi vaka veya yakın temas nedeniyle kapatılmadı. Elbette kapatılan sınıflarımız var. Rakamlar değişiyor.

        Ara veren sınıflar var. Vaka trendi artıyorsa bu artış sınıflara yansıyor.

        Öğretmenlerin kaçı aşılı? Yüz yüze eğitime geçildikten sonra bu sayılar arttı mı?

        Gönüllülük esasına dayalı. Kapatılan sınıflarda eğitime 14 gün sonra geri dönülüyor. 17 Eylül itibariyle bir doz aşı olan öğretmen oranı yüzde 92. Öğretmenlerde aşılanma oranı Türkiye ortalamasının üzerinde.

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