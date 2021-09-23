Emniyet Müdürü Hasan Cevher şehit edilmesi olayında flaş gelişme: 40 polise görevi ihmal soruşturması

Sabah'ta yer alan habere göre, olaya müdahale etmeleri gerekirken kaçan ve katile yönelik herhangi bir müdahalede bulunmayan polislerle ilgili emniyet müfettişlerinin raporunu değerlendiren Hakkâri Başsavcılığı 40 polis hakkında görev ihmali iddiasıyla soruşturma açtı.

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