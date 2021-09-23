Emniyet Müdürü Hasan Cevher şehit edilmesi olayında flaş gelişme: 40 polise görevi ihmal soruşturması

Komiser Yardımcısı Elif Ş.'yi rahatsız ettiği iddiaları üzerine hakkında rapor tutan Emniyet Müdürü Hasan Cevher'i şehit eden katil zanlısı polis Nasuh Çulcu'ya (28), silahını doldurduktan sonra olay yerindeki polislerin müdahale etmediği belirlendi.
KENDİLERİNİ ODALARA KİLİTLEDİLER
Güvenlik kamera görüntülerinden kimlikleri tespit edilen polislerden bazılarının, Hasan Cevher'in şehit edildiği olayda kendilerini kaçtıkları odalara kilitledikleri ve dakikalarca odalardan çıkmadıkları tespit edildi.