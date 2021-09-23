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    • 23.09.2021 07:13
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    Emniyet Müdürü Hasan Cevher şehit edilmesi olayında flaş gelişme: 40 polise görevi ihmal soruşturması

    Hakkâri İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher’in (46), 13 Temmuz’da polis memuru Nasuh Çulcu tarafından şehit edildiği olayda 40 polis hakkında ‘görevi ihmal’den soruşturma açıldı.

    40 polise görevi ihmal soruşturması

    Komiser Yardımcısı Elif Ş.'yi rahatsız ettiği iddiaları üzerine hakkında rapor tutan Emniyet Müdürü Hasan Cevher'i şehit eden katil zanlısı polis Nasuh Çulcu'ya (28), silahını doldurduktan sonra olay yerindeki polislerin müdahale etmediği belirlendi.


    KENDİLERİNİ ODALARA KİLİTLEDİLER


    Güvenlik kamera görüntülerinden kimlikleri tespit edilen polislerden bazılarının, Hasan Cevher'in şehit edildiği olayda kendilerini kaçtıkları odalara kilitledikleri ve dakikalarca odalardan çıkmadıkları tespit edildi.

        40 POLİS HAKKINDA GÖREVİ İHMAL SORUŞTURMASI

        Sabah'ta yer alan habere göre, olaya müdahale etmeleri gerekirken kaçan ve katile yönelik herhangi bir müdahalede bulunmayan polislerle ilgili emniyet müfettişlerinin raporunu değerlendiren Hakkâri Başsavcılığı 40 polis hakkında görev ihmali iddiasıyla soruşturma açtı.

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        Haberler Güncel Emniyet Müdürü Hasan Cevher şehit edilmesi olayında flaş gelişme: 40 polise görevi ihmal soruşturması
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