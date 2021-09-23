İmzalar atıldı: Karapınar’ın güneşi için işbirliği

Kalyon Enerji tarafından hayata geçirilen dünyanın sayılı büyüklükteki güneş enerji santrallerinden biri olan Konya Karapınar Güneş Enerjisi Santrali için önemli bir işbirliğine imza atıldı.
Kalyon Enerji'nin 1.3 gigavatlık güneş enerjisi santrallerine Flexinverter teknolojisini temin etmek üzere GE Yenilenebilir Enerji ile el sıkışıldı. İşbirliği kapsamında Türkiye'deki 270 megavatlık Karapınar Faz 2-A ve 810 megavatlık Karapınar Faz 2-B güneş enerjisi santrallerinin Flexinverter güneş enerjisi teknolojisini GE Yenilenebilir Enerji temin edecek.
Söz konusu işbirliği tasarım, mühendislik, proje ve şantiye yönetimi, hizmete açma süreçlerini kapsıyor. Konya'nın Karapınar ilçesinde hayata geçirilen projenin Aralık 2022'ye kadar ticari faaliyete alınması planlanıyor.