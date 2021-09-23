İmzalar atıldı: Karapınar’ın güneşi için işbirliği

Sabah'ta yer alan habere göre, GE Yenilenebilir Enerji'nin Gebze'deki üretim tesisi de güneş enerjisi inverteri sistemindeki entegrasyon için gerekli trafoları üretecek. Yapılan açıklamada söz konusu teknolojinin şebeke ölçeğinde güneş enerjisi ve depolama uygulamaları için güvenilir olduğuna işaret edildi.

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