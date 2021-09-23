Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan, dünya liderlerini New York'ta açılan Türkevi'nde kabul etti

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünya liderlerini New York'ta açılan Türkevi'nde kabul etti. Adeta mini BM zirvesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Türk Evi'nde Slovenya, Hırvatistan, Ukrayna, Finlandiya, Polonya ve Gine liderlerini ağırladı. Türkiye'nin çözüm odaklı politikasını anlattı. Bu arada Başkan Erdoğan'ın "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" adlı kitabı New York'ta cadde ve sokaklarda tanıtıldı. Kitap, yoğun ilgiyle karşılandı.

    Dünya evi

    Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 76. Genel Kurulu'na katılmak için pazar günü ABD'ye gitti. Ziyaretinde, ilk olarak New York'un kalbindeki Yeni Türkevi Binası'nın açılışını gerçekleştirdi.

    Hem ABD'de yaşayan gurbetçiler hem de ABD'li yatırımcılarla bir araya geldi. Önceki akşam da BM kürsüsünden dünyaya seslendi. Bir kez daha "Dünya 5'ten büyüktür" diyerek küresel adalet çağrısını yineledi. Yoğun bir diplomasi trafiği yürüten Başkan Erdoğan, dünya liderleriyle Türkevi'nde bir araya geldi.

    LİDERLERE HEDİYE ETTİ
    Slovenya     Cumhurbaşkanı Pahor, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ve Polonya Cumhurbaşkanı Duda'yla görüşmeler gerçekleştirdi.

    Her birine, kaleme aldığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabını hediye etti.

    Öte yandan Başkan Erdoğan'ın kitabı, New York'un merkezindeki Times Meydanı'ndaki LED ekranlarda tanıtıldı.

    HAYRANLIK UYANDIRAN PROJE
    Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün ABD'de Türkiye İş Kadınları Derneğinin düzenlediği konferansa katıldı. Türkevi'nde gerçekleşen etkinlikte konuşan Emine Erdoğan, "Kadınlarımızın, ara buluculuk ve iletişim güçlerini kullanarak, çevre diplomasisinde bayrağı en önde taşıyacağına yürekten inanıyorum" açıklaması yaptı.

    Öte yandan First Lady Emine Erdoğan'ın yürüttüğü sıfır atık projesi, dünyadan takdir topladı. İklim Değişikliği Konferansı Başkanı Başkanı Alok Sharma projeye övgüler yağdırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetli olduğu Glasgow'daki iklim zirvesine Emine Erdoğan'ı bizzat çağırdı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Dünya evi
    Haberler Güncel Başkan Erdoğan, dünya liderlerini New York'ta açılan Türkevi'nde kabul etti
        SON DAKİKA