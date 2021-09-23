Başkan Erdoğan, dünya liderlerini New York'ta açılan Türkevi'nde kabul etti

Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in 76. Genel Kurulu'na katılmak için pazar günü ABD'ye gitti. Ziyaretinde, ilk olarak New York'un kalbindeki Yeni Türkevi Binası'nın açılışını gerçekleştirdi.

Hem ABD'de yaşayan gurbetçiler hem de ABD'li yatırımcılarla bir araya geldi. Önceki akşam da BM kürsüsünden dünyaya seslendi. Bir kez daha "Dünya 5'ten büyüktür" diyerek küresel adalet çağrısını yineledi. Yoğun bir diplomasi trafiği yürüten Başkan Erdoğan, dünya liderleriyle Türkevi'nde bir araya geldi.

LİDERLERE HEDİYE ETTİ

Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ve Polonya Cumhurbaşkanı Duda'yla görüşmeler gerçekleştirdi.

Her birine, kaleme aldığı "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" kitabını hediye etti.

Öte yandan Başkan Erdoğan'ın kitabı, New York'un merkezindeki Times Meydanı'ndaki LED ekranlarda tanıtıldı.

HAYRANLIK UYANDIRAN PROJE

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün ABD'de Türkiye İş Kadınları Derneğinin düzenlediği konferansa katıldı. Türkevi'nde gerçekleşen etkinlikte konuşan Emine Erdoğan, "Kadınlarımızın, ara buluculuk ve iletişim güçlerini kullanarak, çevre diplomasisinde bayrağı en önde taşıyacağına yürekten inanıyorum" açıklaması yaptı.

Öte yandan First Lady Emine Erdoğan'ın yürüttüğü sıfır atık projesi, dünyadan takdir topladı. İklim Değişikliği Konferansı Başkanı Başkanı Alok Sharma projeye övgüler yağdırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetli olduğu Glasgow'daki iklim zirvesine Emine Erdoğan'ı bizzat çağırdı.