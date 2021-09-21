Bakan Varank Teknofest’te konuştu: Gençlerimizin dünyaya meydan okuyabilecek bir kapasiteye sahip

Varank, TEKNOFEST'e artan ilgi ve katılıma işaret ederek, şunları kaydetti:

"Görüyoruz ki bu ülkenin dört bir tarafındaki parlak beyinler şartların olgunlaşmasını bekliyor. Gerekli ortamlar sağlandığında, fırsat verildiğinde gençlerimizin dünyaya meydan okuyabilecek bir kapasiteye sahip olduğu aşikar. TEKNOFEST'e ilgi bu kadar yüksekse bu vizyonu, bu dip dalgayı da sağlam bir iradeye borçluyuz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sağlıklı işleyen bir inovasyon ve girişimcilik ekosistemi inşa edebilmek için tüm imkanlarımızı seferber ettik."