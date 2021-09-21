Bakan Varank Teknofest'te konuştu: Gençlerimizin dünyaya meydan okuyabilecek bir kapasiteye sahip
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, gerçekleştirilen açılış töreniyle bu yıl 4. kez kapılarını misafirlere açtı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Görüyoruz ki bu ülkenin dört bir tarafındaki parlak beyinler şartların olgunlaşmasını bekliyor. Gerekli ortamlar sağlandığında, fırsat verildiğinde gençlerimizin dünyaya meydan okuyabilecek bir kapasiteye sahip olduğu aşikar. TEKNOFEST'e ilgi bu kadar yüksekse bu vizyonu, bu dip dalgayı da sağlam bir iradeye borçluyuz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sağlıklı işleyen bir inovasyon ve girişimcilik ekosistemi inşa edebilmek için tüm imkanlarımızı seferber ettik." dedi.
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, gerçekleştirilen açılış töreniyle bu yıl 4. kez kapılarını misafirlere açtı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, açılış töreninde yaptığı konuşmada, TEKNOFEST'e her yıl katlanarak artan ilgi ve alakanın festivalin, Türkiye'nin gelecek vizyonunun canlı örneği olduğunu vurgulayarak, "TEKNOFEST yarışmacıları, ziyaretçileri, buraya gelemese de uzaktan takip eden gençler, Türkiye'nin geleceğini inşa edecek gerçek kahramanlardır." dedi.
Varank, gençlerin kalbinde teknoloji ateşini tutuşturan T3 Vakfı'na ve diğer tüm paydaş kurum, kuruluşlara teşekkür etti.
"TEKNOFEST; paydaşlarından katılımcısına, yarışmalarından gösteri ve etkinliklerine kadar her sene bir önceki senenin rekorlarını kırarak yoluna emin adımlarla devam ediyor" diyen Varank, festivalde ilk kez sergilenecek ve gösteri uçuşları yapacak yerli ve milli ürünlere ilişkin bilgi verdi.
Varank, TEKNOFEST'e artan ilgi ve katılıma işaret ederek, şunları kaydetti:
"Görüyoruz ki bu ülkenin dört bir tarafındaki parlak beyinler şartların olgunlaşmasını bekliyor. Gerekli ortamlar sağlandığında, fırsat verildiğinde gençlerimizin dünyaya meydan okuyabilecek bir kapasiteye sahip olduğu aşikar. TEKNOFEST'e ilgi bu kadar yüksekse bu vizyonu, bu dip dalgayı da sağlam bir iradeye borçluyuz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sağlıklı işleyen bir inovasyon ve girişimcilik ekosistemi inşa edebilmek için tüm imkanlarımızı seferber ettik."