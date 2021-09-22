SON DAKİKA! Thodex vurgununda yeni gelişme! Kritik isim Arnavutluk'ta yakalandı

THODEX OLAYI NEDİR?

İlk olarak para transferlerinde sorun yaşanan kripto para platformu (borsası) Thodex'in internet sitesi kapatıldı. Yatırımcıların hesaplarına ulaşımı kesildi. Thodex kullanıcıları önce şirketin battığını düşündü ancak sonra Thodex'in kurucusu olan Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan akşam saat 18'de İstanbul Havalimanı'ndan yurtdışına çıkış yaptığı öğrenildi.

Thodex skandalının perde arkasını yazdığı haberine göre 2017 yılında kurulan yerli kripto para borsası Thodex, 21 Nisan'da yaptığı açıklama ile işlemlerin durdurulduğunu duyurdu. Thodex'in kurucusu ve CEO'su Faruk Fatih Özer'in sosyal medya hesaplarını kapatıp, yurtdışına çıkmasıyla iyice alevlenen tartışmalar sonrası Thodex'de hesabı olanlar da yasal yollara başvurmaya başladı.