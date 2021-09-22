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    • Yaşam
    • 22.09.2021 17:01
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    • 22.09.2021 17:17
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    SON DAKİKA! Thodex vurgununda yeni gelişme! Kritik isim Arnavutluk'ta yakalandı

    Son dakika haberine göre Thodex isimli kripto para borsası aracılığı ile milyonlarca liralık vurgun yaparak Arnavutluk'a kaçan firari Faruk Fatih Özer'e yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen Arnavutluk vatandaşı E.H., Tiran polisi tarafından tutuklanarak cezaevine götürüldü.

    Thodex vurgununda yeni gelişme! Kritik isim yakalandı

    Kripto para borsası Thodex hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Arnavutluk polisinden alınan bilgiye göre kırmızı bültenle aranan Thodex kurucusu firari Faruk Fatih Özer'e yardım ve yataklık ettiği gerekçesi ile Arnavutluk vatandaşı E.H., Tirana polisi tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

    E.H.'nin polis soruşturmasında konuşmadığı ve yöneltilen suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Fatih Özer'i tanımadığını söyleyen E.H., firari Özer'e yardım ettiği yönündeki suçlamaların doğru olmadığını savundu.

    Ancak polisin elinde, Arnavutluk vatandaşı E.H.'nin "Fatih Özer'in Arnavutluk'a gelmesine yardım eden kişi" olduğuna dair çok sayıda delil bulunduğu öğrenildi.

        THODEX OLAYI NEDİR?
        İlk olarak para transferlerinde sorun yaşanan kripto para platformu (borsası) Thodex'in internet sitesi kapatıldı. Yatırımcıların hesaplarına ulaşımı kesildi. Thodex kullanıcıları önce şirketin battığını düşündü ancak sonra Thodex'in kurucusu olan Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan akşam saat 18'de İstanbul Havalimanı'ndan yurtdışına çıkış yaptığı öğrenildi.

        Thodex skandalının perde arkasını yazdığı haberine göre 2017 yılında kurulan yerli kripto para borsası Thodex, 21 Nisan'da yaptığı açıklama ile işlemlerin durdurulduğunu duyurdu. Thodex'in kurucusu ve CEO'su Faruk Fatih Özer'in sosyal medya hesaplarını kapatıp, yurtdışına çıkmasıyla iyice alevlenen tartışmalar sonrası Thodex'de hesabı olanlar da yasal yollara başvurmaya başladı.

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        Haberler Yaşam SON DAKİKA! Thodex vurgununda yeni gelişme! Kritik isim Arnavutluk'ta yakalandı
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