Başkan Erdoğan ve AK Partilileri tehdit eden CHP'li Cemal Emir hakkında suç duyurusu

Son olarak CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP Ankara Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir, CHP Etimesgut İlçe Örgütü 3. Olağanüstü Kongresi'nde ilçe başkanlığına seçilmesinin ardından adeta nefret kusmuş Başkan Erdoğan ve AK Parti seçmenine skandal tehditler savurmuştu.

"KÖKLERİNİ KAZIYACAĞIZ"

Emir, "Samsun'dan Atatürk'ün gelmesini beklemeyin, gelmeyecek. Hepiniz Atatürk olacaksınız. Bu ceberut adamı bu ülkenin başından atacağız, bir daha onlar gibi gelmesin diye köklerini kazıyacağız.