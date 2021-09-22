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    • 22.09.2021 11:44
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    Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan KYK yurdu açıklaması: Her bir gencimiz devletimizin güvencesi altındadır.

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da Fatma Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nda Bakanlığa bağlı yurtlar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, "Verileri bilmeden farklı şekilde ortaya koyanlar, bildiği halde kötü niyetle istismar edenler, 8 milyon öğrenci üzerinden bu yurt konusunu belli bir amaçla, algıyla milletimizi kandırmaya çalışıyorlar. Çok iyi bilsinler ki her bir öğrencimiz, her bir gencimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal bir devlet olma bilinciyle, devletimizin, hükümetimizin güvencesi altındadır." dedi.

    Bakan Kasapoğlu’ndan KYK yurdu açıklaması

    Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

    2002-2021 arasında 768'e yükselen yurt sayısı var. 182 binden 720 bine yükselmiş bir kapasite var.

    2017-1018 döneminde başvuran öğrencilerimizin yüzde 90'ı yurtlarımıza yerleşti. 2018-2019'da yüzde 89, 2019-2020'de yüzde 88, 2020-2021'de pandemi nedeniyle öğrenci almadık. 2021-2022'de yeni bir süreç başlattık. O süreç akabinde de yerleştirmelerimiz başladı.

    Verileri bilmeden farklı şekilde ortaya koyanlar, bildiği halde kötü niyetle istismar edenler, 8 milyon öğrenci üzerinden bu yurt konusunu belli bir amaçla, algıyla milletimizi kandırmaya çalışıyorlar. Çok iyi bilsinler ki her bir öğrencimiz, her bir gencimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal bir devlet olma bilinciyle, devletimizin, hükümetimizin güvencesi altındadır.

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    Haberler Güncel Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan KYK yurdu açıklaması: Her bir gencimiz devletimizin güvencesi altındadır.
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