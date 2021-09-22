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    TBMM ne zaman açılıyor? Meclis ne zaman açılacak? İşte TBMM açılış tarihi

    Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ne zaman açılacağı milyonlarca vatandaşın gündeminde yer ediniyor. 17 Temmuz tarihinde tatile giren Meclis'in gündeminde memurları ilgilendiren 3600 ek gösterge gibi önemli konular görüşülecek. Peki, Meclis ne zaman açılacak? TBMM ne zaman açılıyor? İşte TBMM açılış tarihine dair bilgiler...

    takvim.com.tr
    Meclis ne zaman açılacak?

    Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılacağı tarih Ekim ayına artık günler kala merak edilmeye başlandı. Bilindiği üzere Meclis gündeminde milyonları memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge gibi önemli gelişmeler yer alacak. Bu kapsamda vatandaşlar TBMM'nin açılacağı tarihi merakla araştırıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılacağı tarih belli oldu. Peki, Meclis ne zaman açılacak? TBMM ne zaman açılıyor? İşte TBMM açılış tarihi

    MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

    Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 17 Temmuz tarihinde tatile girmişti. Önemli maddelerin görüşüleceği TBMM 1 Ekim'de açılacak.

    İşte son gelişmeler;

    3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Türkiye Haber-İş Sendikası ile Türk Telekomünikasyon AŞ arasında "14. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni'nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memurların 3600 ek gösterge meselesini çözüme kavuşturmak için çalışma programı hazırladıklarını bildirdi.

    Törende konuşan Bakan Bilgin, geçen günlerde yaklaşık 700 bin kamu işçisini kapsayan toplu sözleşmeyi imzaladıklarını anımsatarak, bunun özel sektör için de yol gösterici olduğunu söyledi.

        Yakın zamanda memurlarla da toplu sözleşme yaptıklarına değinen Bilgin, "Çok önemli bir kararı, memurlarla yaptığımız sözleşmeyle belirledik, sözleşme tutanağına geçirdik. Nedir o? 3600 ek gösterge sorunu. Bunu sözleşmeyle kayıt altına aldık. Bu sözleşme döneminde 3600'ü, bütün memurlar için ciddi bir sorun olan ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız. Sözleşmemizle kayıt altına alındı. Şimdi onun çalışma programını hazırlıyoruz. Onun da çok önemli bir atılım olacağını düşünüyorum kamu çalışanları açısından." diye konuştu.

        KİMLER YARARLANACAK?

        Ek gösterge düşük kaldığından öğretmen ve polisler hem emekli olamıyor hem de yüksek emekli maaşı alamıyor. Bu sorun sadece öğretmen ve polisleri değil tüm kamu görevlilerini ilgilendiriyor. Ek gösterge sorunu yeniden gündeme geldi ve taraflar sorunun çözümü konusunda bu sefer istekliler.

        3600 ek göstergenin, tüm kamu görevlilerini kapsaması istense de görünen dört meslek grubundaki; polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşirelerin ek göstergeleri yükseltilecek. Böylece 2200 ve 3000 olan ek gösterge, 3600'e çıkacak.

            Düzenleme, meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek, bu meslekleri kapsayan tek bir düzenleme yapılarak, ek gösterge yükseltilecek. Böylece memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Bu da hem görev ücretine hem de emekli maaşına olumlu yansıyacak. Ayrıca yeni gösterge ile kamuda yükselmenin önü de açılmış olacak.
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