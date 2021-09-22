TBMM ne zaman açılıyor? Meclis ne zaman açılacak? İşte TBMM açılış tarihi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılacağı tarih Ekim ayına artık günler kala merak edilmeye başlandı. Bilindiği üzere Meclis gündeminde milyonları memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge gibi önemli gelişmeler yer alacak. Bu kapsamda vatandaşlar TBMM'nin açılacağı tarihi merakla araştırıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılacağı tarih belli oldu. Peki, Meclis ne zaman açılacak? TBMM ne zaman açılıyor? İşte TBMM açılış tarihi
MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 17 Temmuz tarihinde tatile girmişti. Önemli maddelerin görüşüleceği TBMM 1 Ekim'de açılacak.
İşte son gelişmeler;
3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?
Türkiye Haber-İş Sendikası ile Türk Telekomünikasyon AŞ arasında "14. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi İmza Töreni'nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memurların 3600 ek gösterge meselesini çözüme kavuşturmak için çalışma programı hazırladıklarını bildirdi.
Törende konuşan Bakan Bilgin, geçen günlerde yaklaşık 700 bin kamu işçisini kapsayan toplu sözleşmeyi imzaladıklarını anımsatarak, bunun özel sektör için de yol gösterici olduğunu söyledi.