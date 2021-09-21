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    Kovid-19 son durum! Sağlık Bakanlığı 21 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı!

    Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 21 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son tabloyu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 854 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 338 kişinin testi pozitif çıktı, 260 kişi yaşamını yitirdi.

    takvim.com.tr
    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 21 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son tabloyu paylaştı.

    "SOSYAL ORTAMLARDA ÇOK DİKKATLİ OLUN"
    Tabloyu ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugünkü vaka sayısı 29.338. Yeni can kaybımız 260. Vaka sayılarında 20.000'i kritik eşik kabul ederken, şimdi neredeyse 30.000'e yaklaşmış durumdayız. Sosyal ortamlarda çok dikkatli olun. Maskenizi kullanın. Yaptırmadığınız aşılarınızı mutlaka yaptırın. Kritik bir dönemdeyiz." ifadelerini kullandı.

    20 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

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        12 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

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                Haberler Güncel Kovid-19 son durum! Sağlık Bakanlığı 21 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı!
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