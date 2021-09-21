İstanbul'da yükseköğretimde yüz yüze eğitim toplantısı! Vali Ali Yerlikaya aşılanma oranını duyurdu





Yerlikaya, açılış konuşmasında, ilk ve ortaöğretimde yüz yüze eğitimin başlamasının üzerinden 15 gün geçtiğini anımsattı.

Eğitimde teknolojik olanaklardan, hibrit eğitim modellerinden sonuna kadar yararlandıklarını vurgulayan Yerlikaya, ''Ancak bilim insanlarımızın da üzerinde ısrarla durdukları gibi yüz yüze eğitim sadece mekansal bir mesele değildir. Okullar, üniversiteler ortak çalışma kültürünün geliştiği kültür, sanat ve spor aktivitelerinin yapıldığı mekanlar; sosyalleşme ve iletişimin A, B, C'si. Ayrıca yüz yüze eğitim, iletişim ve öğrenme süreçlerini, pedagojik gelişimi doğrudan etkileyen bir model" diye konuştu.

Yerlikaya, geçen yıla göre bu yıl Kovid-19'la mücadelede aşı gibi güçlü bir imkan olduğuna işaret ederek, "Bugün itibarıyla aşılama oranımız yüzde 83,4. 15-18 yaş arası birinci doz aşılama oranımız ise kısa sürede yüzde 49,5'e ulaştı. Yani her iki gencimizden biri aşısını yaptırdı" dedi.