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    • 21.09.2021 17:09
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    Cemal Emir kimdir, kaç yaşında? CHP Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir nereli?

    Sosyal medya platformu Twitter'da TT listesine giren Cemal Emir hakkında araştırmalar büyük bir hız kazandı. CHP Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir, nefret dolu sözlerle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etti, oy verenleri de tehdit etti. Cemal Emir Ak Partililer için, "Bunların kökünü kazıyacağız. Korkutacağız, yıldıracağız ve susturacağız" ifadelerini kullandı. Bu skandal konuşmaların ardından Cemal Emir hakkında araştırmalar hız kazandı. Cemal Emir kimdir, kaç yaşında? CHP Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir nereli? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Cemal Emir kimdir, kaç yaşında? CHP Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir nereli?

    Ak Partililere ve Başkan Erdoğan'a yönelik skandal sözler sarf eden Cemal Emir hakkında araştırmalar hız kazandı. CHP'li Cemal Emir'e sosyal medyadan da büyük tepkiler yağmaya başladı. Bu skandal konuşmaların ardından Cemal Emir hakkında araştırmalar hız kazandı. Cemal Emir kimdir, kaç yaşında? CHP Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir nereli? İşte tüm merak edilenler!

    CEMAL EMİR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

    Cemal Emir, 27.04.1963 tarihinde Çorum İli, Alaca İlçesi, Kılavuz Köyü'nde doğmuştur. Beş yaşına kadar Kılavuz Köyü'nde yaşamıştır. 1969 yılında Ankara'ya taşınan Cemal EMİR, ilk, orta ve lise eğitim ve öğrenimini Ankara'da Dikmen semtinde, üniversiteyi ise Diyarbakır' da Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlamıştır.

    CHP'Lİ CEMAL EMİR'DEN SKANDAL SÖZLER! HEM BAŞKAN ERDOĞAN'I HEM AK PARTİLİLERİ BÖYLE TEHDİT ETTİ

    CHP Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir, nefret dolu sözlerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etti, oy verenleri de tehdit etti.

    "KÖKLERİNİ KAZIYACAĞIZ"

    Cemal Emir, "Samsun'dan Atatürk'ün gelmesini beklemeyin, gelmeyecek. Hepiniz Atatürk olacaksınız. Bu ceberut adamı bu ülkenin başından atacağız, bir daha onlar gibi gelmesin diye köklerini kazıyacağız.

        "BU KAVGAYI BURADAN ATEŞLEYECEĞİZ"

        Bu kavgayı da buradan Etimesgut'tan ateşleyeceğiz. Artık kimler korkacaksa onlar korksun.

        "KORKUTACAĞIZ, YILDIRACAĞIZ, SUSTURACAĞIZ"

        Bizim bir sloganımız var; korkmayacağız, yılmayacağız susmayacağız değil, korkutacağız, yıldıracağız, susturacağız diyeceğiz." ifadelerini kullandı.
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