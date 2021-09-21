Cemal Emir kimdir, kaç yaşında? CHP Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir nereli?

CHP'Lİ CEMAL EMİR'DEN SKANDAL SÖZLER! HEM BAŞKAN ERDOĞAN'I HEM AK PARTİLİLERİ BÖYLE TEHDİT ETTİ

CHP Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir, nefret dolu sözlerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etti, oy verenleri de tehdit etti.

"KÖKLERİNİ KAZIYACAĞIZ"

Cemal Emir, "Samsun'dan Atatürk'ün gelmesini beklemeyin, gelmeyecek. Hepiniz Atatürk olacaksınız. Bu ceberut adamı bu ülkenin başından atacağız, bir daha onlar gibi gelmesin diye köklerini kazıyacağız.