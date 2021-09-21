Ak Partililere ve Başkan Erdoğan'a yönelik skandal sözler sarf eden Cemal Emir hakkında araştırmalar hız kazandı. CHP'li Cemal Emir'e sosyal medyadan da büyük tepkiler yağmaya başladı. Bu skandal konuşmaların ardından Cemal Emir hakkında araştırmalar hız kazandı. Cemal Emir kimdir, kaç yaşında? CHP Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir nereli? İşte tüm merak edilenler!
CEMAL EMİR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Cemal Emir, 27.04.1963 tarihinde Çorum İli, Alaca İlçesi, Kılavuz Köyü'nde doğmuştur. Beş yaşına kadar Kılavuz Köyü'nde yaşamıştır. 1969 yılında Ankara'ya taşınan Cemal EMİR, ilk, orta ve lise eğitim ve öğrenimini Ankara'da Dikmen semtinde, üniversiteyi ise Diyarbakır' da Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlamıştır.
CHP'Lİ CEMAL EMİR'DEN SKANDAL SÖZLER! HEM BAŞKAN ERDOĞAN'I HEM AK PARTİLİLERİ BÖYLE TEHDİT ETTİ
CHP Etimesgut İlçe Başkanı Cemal Emir, nefret dolu sözlerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etti, oy verenleri de tehdit etti.
"KÖKLERİNİ KAZIYACAĞIZ"
Cemal Emir, "Samsun'dan Atatürk'ün gelmesini beklemeyin, gelmeyecek. Hepiniz Atatürk olacaksınız. Bu ceberut adamı bu ülkenin başından atacağız, bir daha onlar gibi gelmesin diye köklerini kazıyacağız.