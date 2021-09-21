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    • 21.09.2021 21:53
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    Gece gündüz eşitliği (sonbahar ekinoksu) hangi gün, ne zaman? 23 Eylül Sonbahar ekinoksu nedir? 23 Eylül doğa olayları...

    Sonbahar Ekinoksu hakkında araştırmalar hız kazandı. Ekinoks dünya genelinde gece ile gündüz sürelerinin eşit olduğu gün olarak biliniyor. Sonbaharın başlangıcı kabul edilen ekinoksla birlikte yeni bir mevsime geçiş yapılıyor. Bununla birlikte geceler uzamaya başlayacak. Milyonlarca vatandaş 23 Eylül Sonbahar Ekinoksunda neler yaşanır sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, Sonbahar ekinoksunda ne oluyor? 23 Eylül Sonbahar ekinoksu nedir? Ekinoks ne demek özellikleri neler? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Sonbahar ekinoksunda ne oluyor? 23 Eylül Sonbahar ekinoksu nedir? Ekinoks ne demek özellikleri neler?

    Ekinoks dünya genelinde gece ile gündüz sürelerinin eşit olduğu gün olarak biliniyor. Güz döneminin başlangıcı biri olan ekinoksla beraber yeni bir mevsime geçiş yapılıyor. Bununla birlikte geceler uzamaya başlamış olacak. Milyonlarca vatandaş 23 Eylül sonbahar Ekinoksunda neler yaşanır sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, Sonbahar ekinoksunda ne oluyor? 23 Eylül Sonbahar ekinoksu nedir? Ekinoks ne demek özellikleri neler? İşte tüm merak edilenler!

    23 EYLÜL EKİNOKSU NEDİR VE ÖZELLİKLERİ NELER?

    Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator'da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'de gündüzler, gecelerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre'de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre'de İlkbahar, Kuzey Yarım Küre'de Sonbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya'da gece ve gündüz birbirine eşit olur. Bu tarih Kuzey Kutup Noktası'nda altı aylık gecenin, Güney Kutup Noktası'nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.

    EKİNOKS TARİHLERİ

    •23 Eylül durumu: Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator'da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'de gündüzler, gecelerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre'de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre'de İlkbahar, Kuzey Yarım Küre'de Sonbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya'da gece ve gündüz birbirine eşit olur. Bu tarih Kuzey Kutup Noktası'nda altı aylık gecenin, Güney Kutup Noktası'nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.



        •21 Mart durumu: Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator'da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre'de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre'de Sonbahar, Kuzey Yarım Küre'de İlkbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya'da gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olur. Bu tarih Güney Kutup Noktası'nda altı aylık gecenin, Kuzey Kutup Noktası'nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.

        •Kuzey Yarıküre'de yaklaşık olarak 21 Mart İlkbahar Ekinoksu - 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu'dur.
        •Güney Yarıküre'de yaklaşık olarak 21 Mart Sonbahar Ekinoksu - 23 Eylül İlkbahar Ekinoksu'dur.

        EKİNOKS ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

        Güneş tam doğudan doğup tam batıdan batar.

        Aynı boylam üzerindeki noktalarda güneş sadece ekinoks günlerinde aynı anda doğar ve batar (12 saat ara ile)

        Her iki kutup noktasında da Güneş görülür.

        Gel-git genliği en fazladır.

        Ekvator'da cisimlerin gölge boyu sıfır olur.

        Türkiye'de saat 12:00 'de oluş gölge boyu cismin boyuna en yakındır.
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