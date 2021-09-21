Gece gündüz eşitliği (sonbahar ekinoksu) hangi gün, ne zaman? 23 Eylül Sonbahar ekinoksu nedir? 23 Eylül doğa olayları...

Ekinoks dünya genelinde gece ile gündüz sürelerinin eşit olduğu gün olarak biliniyor. Güz döneminin başlangıcı biri olan ekinoksla beraber yeni bir mevsime geçiş yapılıyor. Bununla birlikte geceler uzamaya başlamış olacak. Milyonlarca vatandaş 23 Eylül sonbahar Ekinoksunda neler yaşanır sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, Sonbahar ekinoksunda ne oluyor? 23 Eylül Sonbahar ekinoksu nedir? Ekinoks ne demek özellikleri neler? İşte tüm merak edilenler!
23 EYLÜL EKİNOKSU NEDİR VE ÖZELLİKLERİ NELER?
Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator'da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'de gündüzler, gecelerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre'de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre'de İlkbahar, Kuzey Yarım Küre'de Sonbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya'da gece ve gündüz birbirine eşit olur. Bu tarih Kuzey Kutup Noktası'nda altı aylık gecenin, Güney Kutup Noktası'nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.
EKİNOKS TARİHLERİ
•23 Eylül durumu: Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator'da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'de gündüzler, gecelerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre'de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre'de İlkbahar, Kuzey Yarım Küre'de Sonbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya'da gece ve gündüz birbirine eşit olur. Bu tarih Kuzey Kutup Noktası'nda altı aylık gecenin, Güney Kutup Noktası'nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.