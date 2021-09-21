KYK 2. yedek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yedek yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? Yurt yedek sırası öğrenme ekranı!

KYK yedek yurt sonuçları hakkında aramalar artmaya başladı. Yurt sırası bekleyen öğrenciler için ilk KYK yedek yurt sonuçları 20 Eylül'de açıklanmıştı. Şimdi gözler 2. ve 3. yedek yerleştirme sürecine çevrildi. Peki, KYK 2. yedek sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yedek yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? Yurt yedek sırası öğrenme ekranı!
KYK YEDEK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Yedek sırası bekleyen öğrenciler için ilk KYK yedek yurt sonuçları 20 Eylül'de, ikinci yedek yerleştirme 23 Eylül'de, üçüncü yedek yerleştirme ise 27 Eylül'de gerçekleştirilecek. Yedek yerleştirmeler sonraki haftalarda da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edecek.
KYK YURDU KAYITLARI NASIL YAPILIR?
* Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, kayıt işlemlerini e-Devlet üzerinden tamamlaması gerekiyor.
* Yurtlarda barınacak öğrencilerin yurt kayıtlarını tamamlamaları için ilk kayıt ücretini ödemeleri ve e-Devlet üzerinden taahhütname onay işlemini tamamlamaları gerekiyor.
* Yurt hakkı kazanan öğrencilerin öncelikle kendilerine verilen süre içerisinde Ziraat Bankası şubelerinden, ATM'lerinden veya https://kyk.ziraatbank.com.tr/ internet adresinden ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor. İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli ve gün bazında yatak ücreti yer alıyor. Ödenmesi gereken ilk kayıt ücreti, T.C. kimlik numarasıyla ödeme ekranlarından sorgulama yapıldığında otomatik olarak ekrana çıkıyor.
* Süresi içerisinde ilk kayıt ücretini ödemeyen öğrencilerin yurt hakkı geçersiz sayılacak.
* İlk kayıt ücreti, öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirilme tarihine göre farklılık gösteriyor. Yerleştirme işlemini takip eden ay itibarıyla sadece aylık yurt ücreti ödeniyor. Güvence bedeli ise bir defaya mahsus alınıyor ve yurttan kayıt sildirdiğinde öğrenciye iade ediliyor.