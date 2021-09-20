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    • 20.09.2021 21:20
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 20 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 20 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son tabloyu paylaştı. Son 24 saatte 27 bin 688 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı günlük vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren günlük Kovid-19 tablosunu paylaştı.



    Türkiye'de son 24 saatte 346 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 688 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi.

    "GÜNLÜK COVİD-19 TABLOMUZ DEĞİŞTİ"
    Günlük Covid-19 tablosunu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Günlük covid-19 tablomuz değişti. Bugünden itibaren, il bazında, ilk doz yerine, en az iki doz aşı olanların oranlarını paylaşacağız. Aşılarımızı yaptırarak vaka sayılarını düşürelim, can kayıplarımızı azaltalım. İlk doz aşıda önemli bir mesafe kaydettik" ifadelerini kullandı.

    19 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

    18 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

    17 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

        16 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

        15 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

        14 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

        13 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

        12 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

            11 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

            10 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

            9 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

                8 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

                7 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

                6 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

                    5 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

                    4 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

                    3 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU
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                        Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 20 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu
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