Son dakika: Sağlık Bakanlığı 20 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu

Sağlık Bakanlığı günlük vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren günlük Kovid-19 tablosunu paylaştı.







Türkiye'de son 24 saatte 346 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 688 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi.



"GÜNLÜK COVİD-19 TABLOMUZ DEĞİŞTİ"

Günlük Covid-19 tablosunu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Günlük covid-19 tablomuz değişti. Bugünden itibaren, il bazında, ilk doz yerine, en az iki doz aşı olanların oranlarını paylaşacağız. Aşılarımızı yaptırarak vaka sayılarını düşürelim, can kayıplarımızı azaltalım. İlk doz aşıda önemli bir mesafe kaydettik" ifadelerini kullandı.