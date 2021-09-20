Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 20.09.2021 17:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.09.2021 17:12
    ABONE OL

    İçişleri Bakanlığı duyurdu! Sokağa çıkma yasağı ilan edilen Bitlis'te 4 terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında "Eren-11 Operasyonları kapsamında, Bitlis Merkez ilçe kırsalında, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde; 4 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi" denildi. Valilik bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurmuştu.

    4 terörist daha yok edildi

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Eren-11 Operasyonları kapsamında, Bitlis Merkez ilçe kırsalında, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde; 4 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi" denildi.

    VALİLİK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİĞİNİ DUYURMUŞTU
    Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınak tesis ettikleri bilgisi üzerine 2 köy ve mezralarında Sokağa Çıkma Yasağı ilan edildiği belirtildi.

    Yapılan açıklamada, şöyle denildi:

    "Bitlis İli Merkez İlçesi sınırları içerisinde bulunan; Yenice, Doğanlı köy ve mezraları bölgelerinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 20 Eylül 2021 Pazartesi günü saat 05.00'ten itibaren ikinci bir emre kadar Sokağa Çıkma Yasağı ilan edilmiştir."

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Kar geliyor! Meteoroloji gün vererek uyardı!
    Haberler Güncel İçişleri Bakanlığı duyurdu! Sokağa çıkma yasağı ilan edilen Bitlis'te 4 terörist etkisiz hale getirildi
        SON DAKİKA