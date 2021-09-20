Çorlu'da yollardaki çukurları vatandaş doldurmaya başladı! CHP'li vasat belediyeden açıklama: "Allah razı olsun"

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bozulan yollardan şikayet eden vatandaşlar, soruna kendilerince bir çözüm geliştirdi. Kendi imkanları ile beton hazırlayan bir kişi yollardaki çukurları kendi çabası ile doldurdu.
Fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada sıkça paylaşıldı.
VATANDAŞ ÇÖZÜMÜNÜ KENDİSİ ÜRETTİ
Çorlu ilçesi Nusratiye Mahallesi Kömürcü Caddesi'nde ikamet eden Mustafa Güncel adlı bir vatandaş, sokağındaki çukurlardan şikayetçi olunca çözümünü de yine kendisi üretti.
Kendi imkanları kum ve çimento alarak harç yapan vatandaşlar çukurları beton ile doldurarak soruna çözüm buldu. Beton döktüğü yerlere "geçmeyin" yazılı notlar da yazan vatandaşın bu girişimi kısa sürede sosyal medyada çokça paylaşıldı.