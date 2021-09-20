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    • 20.09.2021 17:49
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    Çorlu'da yollardaki çukurları vatandaş doldurmaya başladı! CHP'li vasat belediyeden açıklama: "Allah razı olsun"

    CHP'li belediyeler yıllar geçmesine rağmen çöp-çukur-çamur zihniyetinden kurtulamıyor. Belediyecilikten uzak tutumlar sergileyip vatandaşa hizmet etmek yerine eziyet ediyor... Bu durumun son örneği Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşandı. Bozulan yollar için belediye harekete geçmeyince vatandaşlar kendi imkanlarıyla yolları onardı. CHP'li Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Gönül isterdi ki vatandaşın müdahalesinden önce biz yapalım ama bizden önce yapmış. Kendisinden Allah razı olsun" ifadelerini kullanarak vasat belediyeciliği bir kez daha gözler önüne serdi.

    CHP’li belediyenin derdi hizmet değil eziyet!

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bozulan yollardan şikayet eden vatandaşlar, soruna kendilerince bir çözüm geliştirdi. Kendi imkanları ile beton hazırlayan bir kişi yollardaki çukurları kendi çabası ile doldurdu.

    Fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada sıkça paylaşıldı.




    VATANDAŞ ÇÖZÜMÜNÜ KENDİSİ ÜRETTİ
    Çorlu ilçesi Nusratiye Mahallesi Kömürcü Caddesi'nde ikamet eden Mustafa Güncel adlı bir vatandaş, sokağındaki çukurlardan şikayetçi olunca çözümünü de yine kendisi üretti.



    Kendi imkanları kum ve çimento alarak harç yapan vatandaşlar çukurları beton ile doldurarak soruna çözüm buldu. Beton döktüğü yerlere "geçmeyin" yazılı notlar da yazan vatandaşın bu girişimi kısa sürede sosyal medyada çokça paylaşıldı.





        "BELEDİYE ZAHMET ETMESİN VATANDAŞ KENDİSİ ONARIYOR"
        Fotoğrafları değerlendiren mahalle sakinlerinden Osman Kuyu da yol sorununu bir türlü çözüme kavuşturamayan Çorlu Belediyesi'ne seslenerek, "Çorlu Belediyesi bak vatandaş kendi yolunun çukurlarını kendi imkanlarıyla yapıyor. Kum alıyor çimento alıp sizlerin yapacağı işi yapıyor. Eğer Çorlu Belediyesi bu mahalledeki bu sokaktaki çukurları onarmak için sıraya aldıysa zahmet etmesin vatandaş kendi yolunu kendisi onarıyor" dedi.



        CHP'Lİ BELEDİYE VASATLIĞINI KABUL ETTİ: "ALLAH RAZI OLSUN"
        Yaşanan sorunlara çözüm üretemeyip vasat belediyecelik örneği sergileyen CHP'li Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, çukurları vatandaşların doldurmasına ilişkin "Bu kadar yoğunlukta bazı sorunların yaşanması mümkün, gönül isterdi ki vatandaşın müdahalesinden önce biz yapalım ama bizden önce yapmış. Kendisinden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

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