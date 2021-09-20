Sıfır araçta 'stokçuluk' iddiasına ilişkin harekete geçildi! Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan açıklama

Geçtiğimiz günlerde sıfır kilometre araç satışında özel tüketim vergisi (ÖTV) matrah değişikliği sonrası ortaya çıkan indirimi fiyatlara yansıtmadığı iddia edilen bayiler için denetimler başlatılmıştı.
Denetimler devam ederken bir vatandaşın çektiği görüntüler sosyal medyada tepkiyle karşılandı.
İzmir'de çekildiği iddia edilen görüntülerde bayilerde bulunmadığı öne sürülen aynı marka araç ait yüzlerce model sıfır aracın bir arazide yan yana sıralanmış halde bekletildiği görüldü.
MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ, BAYİ TESPİT EDİLDİ
Konuya ilişkin Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, stokçuluk iddialarına ilişkin müfettiş görevlendirildiğini ve bayinin tespit edildiğini duyurdu.