Sıfır araçta 'stokçuluk' iddiasına ilişkin harekete geçildi! Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan açıklama





ARAÇLAR KİRALANMAK ÜZERE BEKLETİLİYOR

Yapılan ilk incelemeler sonucunda 0 kilometre olan 239 aracın kiralanmak üzere bekletidildiği bilgisini aldıklarını ifade eden Bakan Muş, "Söz konusu işlemin muvazalı yada usulsüz olup olmadığı detaylı olarak incelenmektedir" ifadelerini kullandı.



Muş, "Ticaret Bakanlığı olarak bu konudaki denetimlerimiz sürekli olarak devam edecektir." dedi.