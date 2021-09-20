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    • 20.09.2021 23:56
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    Sıfır araçta 'stokçuluk' iddiasına ilişkin harekete geçildi! Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan açıklama

    Bir vatandaşın kendisine stokta araç kalmadı diyen otomotiv bayisinin Honda Civic marka otomobilleri stokladığını kamera kaydına aldığı görüntüler sosyal medyada tepkilere yol açmıştı. Konuya ilişkin Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan açıklama geldi. Söz konusu olayla ilgili derhal müfettiş görevlendirildiğini bildiren Bakan Muş, "Yapılan ilk incelemede 0 kilometre 239 aracın kiralanmak üzere bekletildiği bilgisi alınmıştır.Söz konusu işlemin muvazalı yada usulsüz olup olmadığı detaylı olarak incelenmektedir" ifadelerini kullandı.

    Sıfır araçta ’stokçuluk’ iddiasına ilişkin harekete geçildi!

    Geçtiğimiz günlerde sıfır kilometre araç satışında özel tüketim vergisi (ÖTV) matrah değişikliği sonrası ortaya çıkan indirimi fiyatlara yansıtmadığı iddia edilen bayiler için denetimler başlatılmıştı.



    Denetimler devam ederken bir vatandaşın çektiği görüntüler sosyal medyada tepkiyle karşılandı.



    İzmir'de çekildiği iddia edilen görüntülerde bayilerde bulunmadığı öne sürülen aynı marka araç ait yüzlerce model sıfır aracın bir arazide yan yana sıralanmış halde bekletildiği görüldü.




    MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ, BAYİ TESPİT EDİLDİ
    Konuya ilişkin Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş, stokçuluk iddialarına ilişkin müfettiş görevlendirildiğini ve bayinin tespit edildiğini duyurdu.



        ARAÇLAR KİRALANMAK ÜZERE BEKLETİLİYOR
        Yapılan ilk incelemeler sonucunda 0 kilometre olan 239 aracın kiralanmak üzere bekletidildiği bilgisini aldıklarını ifade eden Bakan Muş, "Söz konusu işlemin muvazalı yada usulsüz olup olmadığı detaylı olarak incelenmektedir" ifadelerini kullandı.

        Muş, "Ticaret Bakanlığı olarak bu konudaki denetimlerimiz sürekli olarak devam edecektir." dedi.



        İşte Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un açıklamarından satır başları;

        Bir araç bayisinin stokta araç kalmadığını iddia etmesine rağmen bayiye ait boş bir tarla içerisinde yüzlerce otomobili tuttuğuna ilişkin bazı görüntüler sosyal medyada ve haber sitelerinde yer almıştır.

        Söz konusu olayla ilgili derhal müfettiş görevlendirilmesi yapılmıştır. Bayi tespit edilmiştir. Yapılan ilk incelemede 0 kilometre 239 aracın kiralanmak üzere bekletildiği bilgisi alınmıştır.Söz konusu işlemin muvazalı yada usulsüz olup olmadığı detaylı olarak incelenmektedir.



        Bilindiği üzere ÖTV matrah değişikliği sonrası indirime giren araçların satışıyla ilgili vatandaşlarımızdan gelen şikayetler üzerine bakanlığımıza bağlı rehberlik ve teftiş kurulunu harekete geçirmiştik. Müfettişlerimiz gereken incelemeleri hassasiyetle yürütmektedir.

        Tüm kamuoyuna şunu açıklıkla ifade etmek isteriz ki; arz talep dengesiyle uyuşmayan haksız fiyat artışlarıyla fırsatçılık yapanlara asla ve asla müsaade etmeyeceğiz. Ticaret Bakanlığı olarak bu konudaki denetimlerimiz sürekli olarak devam edecektir.

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        Haberler Güncel Sıfır araçta 'stokçuluk' iddiasına ilişkin harekete geçildi! Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan açıklama
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