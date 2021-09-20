Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Güç Birliği Partisi’nden 250 kişin AK Parti’ye geçti!

Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Güç Birliği Partisi'nden 250 kişinin AK Parti'ye geçtiği bildirildi. Sabah'ta yer alan habere göre düzenlenen katılım törenine Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı avukat Hasan Teke, ilçe yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

"2023 HEDEFİNE HEP BİRLİKTE EL ELE YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı avukat Hasan Teke; "AK Parti milletin partisidir. Milletin hizmetkar partisidir. Samimiyeti ve tevazuyu asla elden bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız. Milletimizle el ele vererek Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye demeye devam edeceğiz. Bu partilerde bulunan kardeşlerimiz kimin hizmet ettiğini, kimin milletin derdi ile dertlendiğini bir kez daha gördüler. 2023 hedefine hep birlikte el ele yürümeye devam edeceğiz" dedi.

AK Parti'ye geçiş yapan diğer parti yetkililerine sembolik olarak Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı avukat Hasan Teke rozetlerini taktı.