Başkan Erdoğan: Kira ve fahiş fiyat zulmünü bitireceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye gitti. Seyahat öncesi düzenlediği basın toplantısında önemli mesajlar verdi:
Kira ve fahiş fiyat konusunda bir adaletsizlik, zulüm ve bir suistimal varsa bu zulmün önüne geçeceğiz.
Yalnız şunu çok açık ve net söyleyeyim özellikle yurt konusunda bir defa Türkiye'de biz bugüne kadar hiçbir iktidarın yapmadığı yatırımları yaptık.
Bizim bir milyona yakın yatak kapasitesi olan yurtlarımız var. Bizden önceki dönemlerde böyle yurt söz konusu değildi.
Zincir marketler başta olmak üzere tüm marketlerdeki denetimleri ciddi bir şekilde sürdürmek suretiyle bu ciddi fiyat farklılıklarını da süratle kaldıracağız.
Bunu inşallah Amerika dönüşü de bizzat kendim de ilgilenmek suretiyle gideceğiz.
Yunan Başbakanı Miçotakis'in görüşme talebini ABD'de gerçekleştireceğiz. Yaptıkları bu 9'lu açıklamada maalesef arzu edilmeyen bazı beyanlar var.
Türkiye kimsenin kapı kulu değildir. Atılması gereken adımları dürüst şekilde karşıdan görmemiz gerekir.
Türkiye'de şu anda 4.5 milyon göçmen var. Liderler zirvesinde bu konuda da mesajımız olacak.
Erdoğan'ın Türkçe, İngilizce, Arapça ve Fransızca olarak hazırlanan "Dünya 5'ten büyüktür" ifadelerinin yer aldığı kitabı BM'de katılımcılara dağıtılacak.
TÜRKEVİ'Nİ AÇACAK
Başkan Erdoğan, bugün New York'ta diplomatik temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilciliğine ev sahipliği yapacak olan Türkevi binasının açılışını da yapacak.
AFRİKA'DA HAYAT
Başkan Erdoğan'ın ABD ziyaretine, eşi Emine Erdoğan da eşlik ediyor. Emine Erdoğan, bugün Türk Evi'nde düzenlenecek programla liderlerin eşlerine, uluslararası temsilcilere "Afrika Seyahatlerim" adlı kitabını tanıtacak.
Erdoğan'ın annesi Hayriye Hanım'a atfettiği kitapta, 2014-2020'de Cezayir, Etiyopya, Cibuti, Somali, Fildişi Sahili, Gana, Nijerya, Gine, Uganda, Kenya'nın da aralarında bulunduğu 23 Afrika ülkesine gerçekleştirdiği seyahatlerdeki anılarına yer veriyor.
Kira ve fahiş fiyat konusunda bir adaletsizlik, zulüm ve bir suistimal varsa bu zulmün önüne geçeceğiz.
Yalnız şunu çok açık ve net söyleyeyim özellikle yurt konusunda bir defa Türkiye'de biz bugüne kadar hiçbir iktidarın yapmadığı yatırımları yaptık.
Bizim bir milyona yakın yatak kapasitesi olan yurtlarımız var. Bizden önceki dönemlerde böyle yurt söz konusu değildi.
Zincir marketler başta olmak üzere tüm marketlerdeki denetimleri ciddi bir şekilde sürdürmek suretiyle bu ciddi fiyat farklılıklarını da süratle kaldıracağız.
Bunu inşallah Amerika dönüşü de bizzat kendim de ilgilenmek suretiyle gideceğiz.
Yunan Başbakanı Miçotakis'in görüşme talebini ABD'de gerçekleştireceğiz. Yaptıkları bu 9'lu açıklamada maalesef arzu edilmeyen bazı beyanlar var.
Türkiye kimsenin kapı kulu değildir. Atılması gereken adımları dürüst şekilde karşıdan görmemiz gerekir.
Türkiye'de şu anda 4.5 milyon göçmen var. Liderler zirvesinde bu konuda da mesajımız olacak.
Erdoğan'ın Türkçe, İngilizce, Arapça ve Fransızca olarak hazırlanan "Dünya 5'ten büyüktür" ifadelerinin yer aldığı kitabı BM'de katılımcılara dağıtılacak.
TÜRKEVİ'Nİ AÇACAK
Başkan Erdoğan, bugün New York'ta diplomatik temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti temsilciliğine ev sahipliği yapacak olan Türkevi binasının açılışını da yapacak.
AFRİKA'DA HAYAT
Başkan Erdoğan'ın ABD ziyaretine, eşi Emine Erdoğan da eşlik ediyor. Emine Erdoğan, bugün Türk Evi'nde düzenlenecek programla liderlerin eşlerine, uluslararası temsilcilere "Afrika Seyahatlerim" adlı kitabını tanıtacak.
Erdoğan'ın annesi Hayriye Hanım'a atfettiği kitapta, 2014-2020'de Cezayir, Etiyopya, Cibuti, Somali, Fildişi Sahili, Gana, Nijerya, Gine, Uganda, Kenya'nın da aralarında bulunduğu 23 Afrika ülkesine gerçekleştirdiği seyahatlerdeki anılarına yer veriyor.