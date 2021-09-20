Aşı randevusu nasıl alınır? Covid 19 aşı randevusu nasıl iptal edilir? ALO 182, e-Nabız, MHRS aşı randevusu alma ekranı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Müsaitlik durumuna göre randevu almak ya da iptal etmek isteyen vatandaşlar koronavirüs aşı randevusu alma ve iptal etme işlemleri hakkında bilgileri merak eder oldu. İşte detaylar...
COVİD 19 AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Aşı randevusu almak için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) girişi yapılması gerekiyor.
Karşınıza gelen ekranda E-Devlet ile giriş sağlayabileceğiniz butona tıklayabilirsiniz ya da üye ol butonuna basarak üye olabilerek giriş yapabilirsiniz.
Giriş yaptıktan sonra sağ tarafta yer alan "Hastane randevusu al" sekmesini tıklayınız.
"Genel Arama" seçeneğini işaretleyiniz.
"Covid-19 Aşı" seçeneğini işaretleyiniz.
Karşınıza çıkacak olan ekranda eğer sağlık çalışanı değilseniz "COVID-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Yeni öncelikli gruplar eklendikçe durumunuz yeniden değerlendirilecektir." uyarısı çıkacaktır.
İptal için ise "Randevu geçmişi" yazılı butona tıklayın
Aktif haldeki randevularınız arasında yer alan korona virüs aşısı randevusunun yanında yer alan "iptal et" seçeneğine tıklayarak iptal edebilirsiniz.
TELEFONDAN AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI
Telefondan aşı randevusu oluşturabilmek için Sağlık Bakanlığı MHRS sistemi olan 182 çağrı merkezini arayabilirsiniz. Ancak yoğunluk oluştuğu dönemlerde 182 çağrı merkezi hattı düşmemekte ve iletişimde problem yaşanabilmektedir.
SMS İLE AŞI RANDEVUSU ALMA
SMS ile aşı randevusu almak için ASI boşluk TC Kimlik Numarası boşluk Kimlik Seri Numarası bilgilerini girerek 2023'e göndermek gerekecektir. Örnek;
ASI 1234567890 3934
İptal etmek için:
Ekranda yer alan "Randevu geçmişi" yazılı butona tıklayın
Aktif haldeki randevularınız arasında yer alan korona virüs aşısı randevusunun yanında yer alan "iptal et" seçeneğine tıklayın.