Mansur Yavaş'ın 'Makam araçlarını sattım minibüs kullanıyorum' yalanı ortaya çıktı! İşte Yavaş'ı yalanlayan fotoğraf...

LÜKS MAKAM ARACINA BİNERKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Ankara'da Gaziler Günü dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen programa katılan Yavaş, Mercedes marka lüks aracına binerken kameralara yansıdı.

YAVAŞ NE DEMİŞTİ?

Yavaş, "Ben minibüs kullanmayı tercih ediyorum. Belediyenin minibüse ile gelip gidiyorum. Zaten yabancı makam araçlarının hepsini sattık" ifadelerini kullanmıştı.