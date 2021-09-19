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    • 19.09.2021 18:41
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    Mansur Yavaş'ın 'Makam araçlarını sattım minibüs kullanıyorum' yalanı ortaya çıktı! İşte Yavaş'ı yalanlayan fotoğraf...

    Son dakika haberleri: Hizmetten çok PR çalışmalarına yönelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bir yalanı daha ortaya çıktı. Geçtiğimiz aylarda "Makam araçlarını sattım minibüs kullanıyorum" ifadelerini kullanan Mansur Yavaş lüks makam aracıyla görüntülendi.

    takvim.com.tr
    Mansur Yavaş’ın minibüs yalanı!

    Vatandaşa hizmet yerine sosyal medya üzerinden algılara oynayan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bir yalanı daha patladı.

    Bir televizyon programına röportaj veren ve "Makam araçlarının hepsini sattım minibüs kullanıyorum" ifadeleriyle algılara oynayan Mansur Yavaş'ın algı oyunu Ankara'da çekilen fotoğrafla bozuldu.

    LÜKS MAKAM ARACINA BİNERKEN GÖRÜNTÜLENDİ
    Ankara'da Gaziler Günü dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen programa katılan Yavaş, Mercedes marka lüks aracına binerken kameralara yansıdı.

    YAVAŞ NE DEMİŞTİ?
    Yavaş, "Ben minibüs kullanmayı tercih ediyorum. Belediyenin minibüse ile gelip gidiyorum. Zaten yabancı makam araçlarının hepsini sattık" ifadelerini kullanmıştı.

    'VIP MİNİBÜS' KULLANIYOR
    Mansur Yavaş'ın kullandığı minibüs ise iddilarından kısa bir süre sonra ortaya çıkmıştı. Mansur Yavaş'ın kullandığı minibüsün son model VIP araç olduğu belirlenmiş ve Yavaş'ın "halk adamı" algısı çökmüştü.

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