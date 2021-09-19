Mansur Yavaş'ın 'Makam araçlarını sattım minibüs kullanıyorum' yalanı ortaya çıktı! İşte Yavaş'ı yalanlayan fotoğraf...

Vatandaşa hizmet yerine sosyal medya üzerinden algılara oynayan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bir yalanı daha patladı.
Bir televizyon programına röportaj veren ve "Makam araçlarının hepsini sattım minibüs kullanıyorum" ifadeleriyle algılara oynayan Mansur Yavaş'ın algı oyunu Ankara'da çekilen fotoğrafla bozuldu.
LÜKS MAKAM ARACINA BİNERKEN GÖRÜNTÜLENDİ
Ankara'da Gaziler Günü dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen programa katılan Yavaş, Mercedes marka lüks aracına binerken kameralara yansıdı.
YAVAŞ NE DEMİŞTİ?
Yavaş, "Ben minibüs kullanmayı tercih ediyorum. Belediyenin minibüse ile gelip gidiyorum. Zaten yabancı makam araçlarının hepsini sattık" ifadelerini kullanmıştı.